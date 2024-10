MOUSE P.I. For Hire : le FPS façon cartoon des années 20 arrivera aussi sur consoles, nouvelle vidéo

MOUSE : P.I. For Hire, sachant qu'en bonus, il arrivera aussi sur consoles. PC, Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4 et même Nintendo Switch, pas de jaloux, tout le monde pourra découvrir ce FPS qui s'inspire de Steamboat Willie, le court-métrage de Disney de 1928 avec Mickey en noir & blanc pour en faire un jeu vidéo. Un peu comme Cuphead l'a fait avec le jeu de plateforme/shooter.











Il n'y a pas que la Chine qui semble vouloir montrer ses biscotos dans le jeu vidéo, les Polonais aussi. Alors que Bloober Team est en train de devenir un studio de renom qui compte avec Silent Hill 2 Remake et Cronos The New Dawn, voilà que Fumi Games nous propose de découvrir une fois encore son FPS MOUSE. Les développeurs polonais ont profité du Xbox Partner Preview pour dévoiler le nom complet de leur jeu, qu'il faut désormais appeler

On incarnera un détective privé dans un monde peuplé d’animaux animés, enquêtant sur des crimes et arrêtant des criminels à l’aide d’un arsenal d’armes à la fois adorables et mortelles, dans un univers inspiré du film noir, avec une bande-son jazzy. C'est prévu pour courant 2025.