Sony ferme Bluepoint (Demon's Souls, Shadow of the Colossus), ultime gâchis de l'ère Jim Ryan

Il y a des annonces qui sont plus difficiles à avaler et la fermeture de Bluepoint Games en fait clairement partie. Car oui, les artisans derrières les remakes de Shadow of the Colossus sur PS4, Demon's Souls sur PS4 et le remaster de la trilogie Uncharted sont sur le point de mettre la clef sous la porte, si l'on en croit les indiscrétions de Jason Schreier, journaliste chez Bloomberg. Pourtant, Bluepoint Games, c'est un studio respecté, reconnu pour sa précision chirurgicale et son amour du patrimoine vidéoludique, et qui va disparaitre presque en silence. Et derrière la décision de Sony, difficile de ne pas ressentir un mélange d’incompréhension et de lassitude face aux restructurations à répétition dans l’industrie.

Bluepoint n’était d'ailleurs pas un studio comme les autres. Là où beaucoup voient dans le remake un simple exercice commercial, l’équipe texane en avait fait une discipline artistique. Leur travail sur Shadow of the Colossus puis Demon’s Souls a démontré une capacité assez rare : moderniser sans trahir, sublimer sans dénaturer. Le remake de Demon’s Souls n’était d’ailleurs pas qu’un hommage, puisqu'il a servi de vitrine technique au lancement de la PS5, prouvant la maîtrise du hardware nouvelle génération et installant immédiatement la console dans une démonstration de puissance. À ce moment-là, Bluepoint semblait destiné à devenir un pilier des PlayStation Studios.





L’information, relayée par Bloomberg et le journaliste Jason Schreier, indique une fermeture effective dès mars, laissant environ 70 employés sur le carreau. Dans un message interne, Hermen Hulst (big boss des PlayStations Studios) évoque les difficultés du marché, l’augmentation des coûts et la nécessité de s’adapter ; un discours devenu tristement familier. Officiellement, il s’agit d’une décision stratégique. Officieusement, elle s’inscrit dans une série de réajustements après plusieurs projets abandonnés et une croissance du secteur moins explosive qu’anticipé. En fait, le destin de Bluepoint s’est aussi joué en coulisses. Après son acquisition en 2021, le studio aurait été mobilisé sur un projet multijoueur lié à God of War. Une orientation surprenante pour une équipe experte dans la restauration d’œuvres cultes. Entre-temps, Bluepoint a apporté du support sur God of War Ragnarok, mais sans projet phare propre, le studio s’est retrouvé dans une zone grise.





Merci Jim Ryan hein...





Impossible d’ignorer le contexte plus large, car cette fermeture ressemble aussi à un contre-coup de la stratégie menée sous Jim Ryan. L’ancien dirigeant avait fortement orienté PlayStation vers les jeux service, avec l’objectif de sécuriser des revenus récurrents et de rivaliser avec les modèles dominants du marché. De fait, plusieurs studios ont été redirigés vers des projets multijoueurs persistants, parfois loin de leur ADN. Depuis le départ de Ryan, Sony semble revenir à un modèle plus traditionnel axé sur les expériences premium solo. Mais les restructurations actuelles apparaissent comme les séquelles d’une transition mal maîtrisée : projets annulés, équipes repositionnées, et studios devenus incompatibles avec la nouvelle direction. Bluepoint se retrouve ainsi coincé entre deux visions stratégiques qui ne se sont jamais vraiment alignées.





Au-delà de l’impact humain, cette fermeture interroge sur l’identité même de PlayStation. La marque s’est construite sur des expériences fortes, singulières, souvent narratives et techniquement ambitieuses. Bluepoint incarnait une forme de respect du patrimoine et une excellence technique rare. Voir disparaître un studio capable de ressusciter des classiques avec autant de soin pose une question simple : dans une industrie obsédée par la croissance et les modèles économiques durables, quelle place reste-t-il pour l’artisanat d’exception ? Et quelque part, les fans continuent de se dire qu’un remake de Bloodborne par Bluepoint aurait été une évidence. Aujourd’hui, cette évidence appartient au domaine des regrets.



