Where Winds Meet : le gros DLC "Hexi" arrive avec de nouvelles régions, nouveau trailer

Trois mois après son lancement sur consoles et en Occident, Where Winds Meet prépare la suite de son contenu, avec l'arrivée d'une grosse extension. Baptisé "Hexi", ce DLC arrivera le 6 mars 2026 et ajoutera une toute nouvelle région, ainsi que du contenu déployé progressivement dans les semaines suivantes. En fait, Hexi sera introduite en plusieurs chapitres et proposera trois zones bien différentes :





- Col de la Porte de Jade : un désert rude et hostile

- Liangzhou : des paysages enneigés plus calmes et contemplatifs

- Qinchuan : des sentiers mystiques chargés d’histoire





L’idée pour Everstone Studio est de varier les ambiances pour renouveler l’exploration et donner l’impression de traverser un territoire, pas juste cocher des zones sur une carte. De plus, l’extension ajoutera aussi du neuf côté combat, avec l'introduction du style "Bamboocut Dust" (dès mars), qui est un style mêlant parapluie de combat et fléchette à corde enflammée. Ensuite en avril, on aura droit à "Stoneflit – Force", ainsi qu'une nouvelle arme : la Heng Blade. De quoi encourager les joueurs à tester de nouveaux styles et relancer l’intérêt des combats. Voici le trailer qui accompagne cette annonce.







