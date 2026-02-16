JeuxActuJeuxActu.com

Where Winds Meet : le gros DLC "Hexi" arrive avec de nouvelles régions, nouveau trailer

Where Winds Meet : le gros DLC "Hexi" arrive avec de nouvelles régions, nouveau trailer

Trois mois après son lancement sur consoles et en Occident, Where Winds Meet prépare la suite de son contenu, avec l'arrivée d'une grosse extension. Baptisé "Hexi", ce DLC arrivera le 6 mars 2026 et ajoutera une toute nouvelle région, ainsi que du contenu déployé progressivement dans les semaines suivantes. En fait, Hexi sera introduite en plusieurs chapitres et proposera trois zones bien différentes :

- Col de la Porte de Jade : un désert rude et hostile

- Liangzhou : des paysages enneigés plus calmes et contemplatifs

- Qinchuan : des sentiers mystiques chargés d’histoire

L’idée pour Everstone Studio est de varier les ambiances pour renouveler l’exploration et donner l’impression de traverser un territoire, pas juste cocher des zones sur une carte. De plus, l’extension ajoutera aussi du neuf côté combat, avec l'introduction du style "Bamboocut Dust" (dès mars), qui est un style mêlant parapluie de combat et fléchette à corde enflammée. Ensuite en avril, on aura droit à "Stoneflit – Force", ainsi qu'une nouvelle arme : la Heng Blade. De quoi encourager les joueurs à tester de nouveaux styles et relancer l’intérêt des combats. Voici le trailer qui accompagne cette annonce.




Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le lundi 16 février 2026
9:31


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Where Winds Meet : une roadmap bien fournie pour janvier 2026, voici ce qui nous attend Sorti le 14 novembre dernier, Where Winds Meet fut incontestablement l'une des belles surprises de 2025. 06/01/2026, 12:13
Where Winds Meet : la surprise venue de Chine que personne n'a vu venir (sauf nous) Dix jours après sa sortie, Where Winds Meet continue de déjouer toutes les statistiques. Alors que la plupart des jeux explosent leurs compteurs dès le premier week-end, celui-ci progresse doucement mais sûrement. 26/11/2025, 11:28

Where Winds Meet : le RPG chinois open world fait un démarrage colossal, voici les 1ers chiffres 17/11/2025, 09:33
Where Winds Meet : le RPG chinois open world se lance aujourd'hui, gratuitement sur PS5 et PC 14/11/2025, 17:18
Where Winds Meet : le succès en Occident est déjà garanti alors que le jeu n'est même pas sorti 16/10/2025, 15:49
Where Winds Meet : le Wuxia Action-RPG MMO s'offre un nouveau trailer dépaysant 30/09/2025, 10:03


Where Winds Meet

Jeu : Action/RPG
Editeur : NetEase Games
Développeur : Everstone Studio
14 Nov 2025
14 Nov 2025

à ne pas manquer
voir la vidéo J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan) voir la vidéo
J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan)

Les vidéos
 
Where Winds Meet : le Ghost of Tsushima chinois arrive en Occident le 14 novembre !
Where Winds Meet : le Wuxia d’Everstone prépare son ultime bêta fermée sur PS5 e Where Winds Meet : le Wuxia d’Everstone prépare son ultime bêta fermée sur PS5 et PC
Where Winds Meet : nouveau trailer qui confirme sa sortie en 2025 sur PS5 et PC Where Winds Meet : nouveau trailer qui confirme sa sortie en 2025 sur PS5 et PC
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres News