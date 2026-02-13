Saros : une grosse vidéo explicative pour mieux comprendre le gameplay

Le 30 avril 2026, on aura droit au nouveau jeu des studios Housemarque, qui revient sur le devant de la scène avec Saros, son nouveau jeu d’action narratif exclusif à la PlayStation 5 (et PS5 Pro). Forcément, après la claque Returnal en 2021, on attend le studio finlandais au tournant. Bonne nouvelle, on a eu droit à une nouvelle grosse vidéo lors du State of Play pour nous prouver que Saros ne sera pas qu'une suite déguisée de Returnal, mais proposera bien son gameplay à lui. En fait, dans Saros, tout gravite autour du Passage, une sorte de temple carcosien qui sert de hub central. C’est là qu’Arjun et l’équipage de l’Échelon IV se replient entre deux expéditions sur Carcosa. On y discute avec les compagnons, on creuse un peu l'histoire et surtout, on prépare le prochain run intelligemment. Fini le sentiment de repartir complètement de zéro comme c'état le cas avec Returnal, Saros sera plus simple d'accès. Les ressources récupérées pendant les cycles d’éclipse — lucénite et euphoron — servent à débloquer des améliorations permanentes via la fameuse matrice d’armure, gérée par Premier, une IA développée par Soltari. Résultat, plus de chances de rester en vie grâce au bouclier et la possibilité d'encaisser davantage. Clairement, Saros assume une progression moins brutale que celle de Returnal. On reste dans une boucle exigeante certes, mais on sent que le studio veut éviter la frustration pure et dure. Mourir, oui. Tout perdre, non.









Autre évolution majeure : la téléportation vers les biomes déjà débloqués. Depuis le Passage, on peut retourner directement dans une zone précise. Plus besoin de se retaper l’intégralité du parcours si on veut cibler un objectif. Et surtout, les armes principales et énergétiques sont conservées après la mort. Vous aviez mis la main sur un fusil à pompe Soltari ou une arme carcosienne bien sale ? Vous recommencez avec. Housemarque introduit aussi un système de modificateurs carcosiens., qui permet d'ajuster son expérience. On a d’un côté les modificateurs bénéfique, avec des dégâts réduits, un rechargement facilité et un bouclier plus généreux. De l’autre, il y a aussi les modificateurs exigeants, comme des ennemis plus agressifs, une énergie qui fond avec le temps, voire même la suppression de la seconde chance. Mais la vraie star de Saros, c’est l’éclipse. À chaque tentative d’Arjun, elle progresse et corrompt Carcosa un peu plus, ce qui veut dire que ça modifie les biomes. Dans les Marais impurs, par exemple, l’eau devient brûlante et les ennemis tirent des projectiles jaunes corrompus qui réduisent l'intégrité maximale.





Saros, c'est Returnal en plus accessible et on verra si le grand public répondra présent, ou si le jeu restera un titre niche pour les hardcore gamers. Réponse le 30 avril 2026.



















