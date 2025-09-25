Saros : 5 min de gameplay révélé, c'est la suite spirituelle de Returnal en fait...

Le State of Play du 24 septembre au soir a donc permis d'en savoir plus sur Saros, qu'on avait pu découvrir en février dernier lors de son reveal. On se demandait tous dans quelle direction le studio Housemarque allait partir et finalement, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un jeu qui ressemble trait pour trait à Returnal, le héros différent et l'ambiance générale qui est passé de la teinte vert-bleu à l'orangé. Est-ce un reproche ? Pas nécessairement. Mais il serait hypocrite de ne pas y voir un skin déguise de leur hit de 2021. Et forcément, après le succès critique et commercial de Returnal, pourquoi Housemarque n'aurait pas capitalisé dessus ?





Néanmoins, sur la forme, il s'agit d'un nouveau vrai jeu, avec une histoire différente. Le joueur va incarner Arjun Devraj (interprété par Rahul Kohli), un enforcer Soltari contraint de survivre sur Carcosa, colonie perdue sous une éclipse permanente. Le cadre pose immédiatement un ton oppressant : biomes changeants, ruines hostiles et atmosphère instable forment la toile de fond d’un récit teinté de mystère et de menace cosmique. Housemarque insiste sur la dimension émotionnelle et introspective de cette quête, qui s’éloigne des récits classiques pour aborder la survie comme une recherche de sens. Le système de combat conserve l’ADN arcade premium cher au studio, à savoir le shoot'em up, mais dans un cadre narratif et en 3D. Chaque affrontement est pensé comme une chorégraphie où esquives, parades et boucliers s’enchaînent dans un rythme précis. L’arsenal mélange armes humaines et technologies extraterrestres, donnant lieu à des affrontements spectaculaires face à des boss aux patterns redoutables. On note cependant l'introduction d'uine nouvelle mécanique, le bouclier Soltari, qui permet d’absorber des projectiles en maintenant R1 avant de les renvoyer avec une arme surpuissante. Dans la vidéo, il est expliqué que l’utilisation des gâchettes adaptatives de la DualSense renforce cette impression d’impact et de réactivité, confirmant l’importance donnée au feeling manette en main.







MEURT ET RECOMMENCE

L’autre des points clés de Saros réside dans son système de progression. À la différence de Returnal, où chaque mort signifiait une remise à zéro brutale, la mécanique baptisée Second Chance offre la possibilité de revenir immédiatement dans l’action après une première défaite. Associée à des améliorations permanentes et un équipement évolutif, elle ouvre une nouvelle dynamique : la punition existe toujours, mais elle s’accompagne désormais d’un sentiment de progression continue. Dans tous les cas, il est clair qu'avec Saros, Housemarque capitalise clairement sur les acquis de Returnal, tout en cherchant à gommer certaines frustrations liées à la difficulté et au système de progression.



La sortie de Saros est fixée au 20 mars 2026.













