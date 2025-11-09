Fatal Fury City of the Wolves : la date de sortie de Mr Big a fuité, c'est dans pas trop longtemps finalement

Le dernier personnage prévu pour le Season Pass 1 de Fatal Fury City of the Wolves n'est autre que Mr. Big de la série Art of Fighting, et il arrivera beaucoup plus vite que prévu. Initialement attendu pour “début 2026”, il semble que SNK ait accidentellement dévoilé une date précise : le 9 décembre 2025. L’information est apparue à la fin d’un clip musical mettant en scène Chun-Li, qui avait récemment rejoint le jeu comme deuxième personnage invité de la série Street Fighter (Ken étant le premier). La vidéo affichait un écran annonçant le calendrier du Season Pass 1, révélant ainsi le possible moment d’arrivée de Mr. Big. La vidéo a depuis été retirée par SNK, ce qui suggère que la divulgation n’était pas intentionnelle. Il reste donc à prendre cette date avec prudence : rien n’est officiellement confirmé, et il est possible que l’information soit erronée. Quoi qu’il en soit, cette fuite montre l’intention de SNK de dynamiser le lancement de son Season 2 et de maintenir l’attention sur le roster de DLC à venir. Si la date du 9 décembre se confirme, cela représenterait une sortie plus rapprochée que prévu pour ce personnage emblématique, permettant aux joueurs de découvrir rapidement l’ensemble du contenu de la première saison.







