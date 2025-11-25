JeuxActuJeuxActu.com

Fatal Fury City of the Wolves : Mr Big a pris un coup de vieux, mais il est toujours en forme

L'information avait malencontreusement fuité en début de mois et SNK avait un tant soit peu tenté de noyer le poisson, mais cette fois-ci c'est officiel : Mr Big débarquera le 9 décembre prochain en DLC de Fatal Fury City of the Wolves. Il s'agit du tout dernier perso premier Season Pass et son arrivée n'est certainement pas anodine. Big boss du premier Art of Fighting, Mr Big est en effet indissociable de cette série, même si SNK a tenté de le placer dans KOF à plusieurs reprises. Toutefois, il faut aussi rappeler que la firme d'Osaka travaille sur un nouvel épisode d'Art of Fighting et on ne sait toujours pas à quoi il va ressembler. En attendant, on peut découvrir le nouveau faciès de Mr Big, qui apparaît plus âgé, avec quelques rides et sa barbe totalement blanche. Par contre, il n'a pas prdu de sa fougue, ni de sa superbe et encore moins de ses deux bâtons qu'il est capable d'électriser. 



A noter que la fin du premier Season Pass laisse entrevoir une nouvelle vague de DLC, qui pourrait être annoncée lors des Game Awards, ou lors d’un événement plus ciblé sur l’esport, visant à renforcer la scène compétitive du jeu. 

Fatal Fury: City of the Wolves est actuellement disponible sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series, et tous les perso en DLC étaient offert gratuitement (pléonasme).

Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mardi 25 novembre 2025
12:09


Fatal Fury City of the Wolves

Jeu : Baston
Editeur : SNK
Développeur : SNK
24 Avr 2025
24 Avr 2025
24 Avr 2025
24 Avr 2025
24 Avr 2025

