Avatar : un regain de popularité pour le jeu d'Ubisoft, et ce grâce à plusieurs paramètres gagnants

Avatar Frontiers of Pandora vient de battre son record historique de fréquentation sur Steam (PC), en dépassant pour la première fois les 12 000 joueurs simultanés. Un chiffre qui, pris comme ça, peut paraître anecdotique pour certains jeux qui dépassent allègrement les 100 000 joueurs connectés en même temps, mais remis dans son contexte, ce regain de popularité raconte quelque chose de beaucoup plus intéressant. Parce que ce jeu, on le pensait déjà derrière nous, un jeu qu’on avait rangé un peu trop vite et qui était sorti un peu en catimini en décembre 2023. Commercialisé en même que la cérémonie des Game Awards 2023 et avec un marketing vraiment timide, Avatar Frontiers of Pandora n'avait pas eu son moment de hype. Le jeu était plutôt bon, il s'agissait même d'une adaptation solide, techniquement impressionnante, mais il était noyé dans un calendrier de fin d’année surchargé.







A l'époque, sur Steam, les chiffres parlaient d’eux-mêmes : un pic à un peu plus de 2 600 joueurs simultanés, puis une chute progressive, et assez logique pour un jeu solo narratif. Mais depuis quelques jours, la courbe est repartie à la hausse. Lentement d’abord, puis beaucoup plus nettement ces dernières 48 heures, jusqu’à atteindre plus de 12 400 joueurs connectés en même temps, selon SteamDB. Plus de quatre fois son ancien record deux ans plus tard. Évidemment, rien de tout ça n’arrive par magie et ce retour en grâce repose sur un alignement très précis. D’un côté, la sortie du DLC "From the Ashes", qui vient apporter plus de 25h de contenu en plus, mais aussi la vue 3ème personne qui avait été réclamée par de nombreux joueurs. De l’autre, l’arrivée d'Avatar 3 Fire and Ash au cinéma, qui remet Pandora sous les projecteurs. Résultat, les joueurs ont l’envie de prolonger l’expérience, de ne pas quitter cet univers une fois la séance terminée. Et le titre d'Ubisoft se retrouve exactement là où il faut, comme une extension naturelle du film. Une porte d’entrée interactive vers cet univers que beaucoup aiment retrouver, sans forcément vouloir se replonger dans un jeu-service interminable.



Ce qui rend cette performance encore plus intéressante, c’est la comparaison avec les autres sorties récentes d’Ubisoft sur Steam. Star Wars Outlaws n’a jamais dépassé les 3 400 joueurs simultanés, tandis que Skull and Bones a plafonné à peu près au même niveau. Et même Prince of Persia: The Lost Crown, pourtant salué par la critique, est resté sous les 1 500 joueurs connectés en même temps. Aujourd’hui, Avatar Frontiers of Pandora apparaît pour ce qu’il est vraiment, à savoir une aventure d’action solide, portée par une direction artistique impressionnante et une immersion rarement égalée.