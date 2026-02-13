John Wick revient en jeu vidéo, avec Keanu Reeves et même Chad Stahelski

Parmi les belles surprises du State of Play, on doit évidemment citer l'annonce du jeu vidéo John Wick, développé par le studio Saber Interactive (Warhammer Space Marine 2) en collaboration avec Lionsgate. Le premier trailer a de quoi rassurer, puisqu'elle montre tout ce qu’on pouvait attendre de ce titre, à savoir une pluie battante, des néons, une ambiance néo-noir, et surtout le visage de Keanu Reeves modélisé avec un certain réalisme. L'acteur reprend donc son rôle iconique, sa voix détachée, son look et sa gestuelle, sous l’œil attentif de Chad Stahelski, le réalisateur des films, qui confirme chapeauter le projet. Le jeu sera en vue troisième personne, avec du gun-fu à la John Wick, chaque combat promettant de ressembler à une chorégraphie millimétrée où mobiliers et adversaires volent dans tous les sens.









On sait sinon que le jeu se positionne comme une préquelle, et va nous plonger dans les années de service de John Wick avant sa retraite (très) éphémère. Ce sera l’occasion de découvrir le Continental, la Grande Table, des personnages connus et de nouveaux visages pensés pour le jeu. Les fans de lore seront servis, et l’action promet d’être intense à chaque instant, d'autant que c'est Saber Interactive, déjà reconnu pour Warhammer 40 000 Space Marine 2 qui s’attaque au jeu. Ce dernier n’a pas encore de date de sortie officielle, mais il est déjà confirmé sur PS5, Xbox Series X|S et PC.































