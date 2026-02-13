JeuxActuJeuxActu.com

Star Wars Galactic Racer : nouveau gameplay, il y a les Takedowns de Burnout 3 !

Le State of Play de février 2026 a aussi permis d'avoir des nouvelles de Star Wars Galactic Racer grâce à une nouvelle séquence de gameplay et, surtout, une vision plus précise de ce qu’il compte proposer aux amateurs de vitesse dans la galaxie lointaine, très lointaine. Développé par le studio Fuse Games, basé à Guildford et dirigé par Matt Webster (ancien de Criterion, les devs de Burnout), le jeu ambitionne clairement de remettre la course futuriste au centre de l’univers Star Wars, avec une approche à la fois narrative et compétitive. Au centre du scénario, on va retrouver la Galactic League, un championnat clandestin installé dans les territoires sans loi de l’Outer Rim. La ligue est aujourd’hui dominée par Kestar Bool, figure influente aux méthodes plus que discutables, mais son fondateur Darius Pax va devoir faire appel à Shade, un pilote solitaire animé par une rancœur personnelle envers la famille Bool. On incarne donc Shade dans une campagne solo structurée autour de choix et d’événements à embranchements, avec cette structure simple, qui est de gagner des courses, récupérer des pièces, afin d'améliorer ses machines.

 

Côté gameplay, Star Wars Galactic Racer nous permettra de piloter plusieurs types d’engins à répulseurs : landspeeders, skim speeders, speeder bike, et bien sûr des podracers, issus de Star Wars Episode 1 La Menace Fantôme. Chaque véhicule pourra être modifié en profondeur grâce aux pièces et améliorations débloquées en course, et avec l’aide de la mécanicienne Hibi, les joueurs seront invités à expérimenter différents builds et à adapter leur machine à leur style de pilotage. Le trailer met d’ailleurs en avant une sensation de vitesse très marquée, des affrontements musclés et des circuits situés sur des planètes inédites comme sur des lieux plus familiers de la saga. Et ceux qui ont le couo d'oeil auront remarqué qu'il est possible de heurter les concurrents, avec un effet ralenti sur le côté qui rappellent les takedowns de Burnout.

Au-delà de la campagne, le jeu proposera plusieurs modes, à commencer par le multijoueur en ligne qui permettra à jusqu’à 12 pilotes de s’affronter dans différentes épreuves compétitives. Pour ceux qui préfèrent jouer en solo, un mode "Arcade" mettra l’accent sur les contre-la-montre et les défis de précision, tandis que le mode "Scénarii" introduira des conditions particulières : entraînements sur de nouveaux tracés, courses d’endurance ou règles spécifiques à maîtriser.

 

Star Wars Galactic Racer est attendu en 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.

Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 13 février 2026
11:21


Star Wars Galactic Racer : un jeu de course par les anciens développeurs de Burnout ! Après l’annonce remarquée de Star Wars Fate of the Old Republic plus tôt dans la soirée, l’événement a réservé une seconde surprise, bien plus inattendue celle-là : Star Wars Galactic Racer, un jeu de course arcade. 12/12/2025, 17:46



Jeu : Course
Editeur : Secret Mode
Développeur : Fuse Games
2026
2026
2026

