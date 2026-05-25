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Where Winds Meet : l'énorme DLC “Imperial Palace” mise beaucoup sur la PS5 Pro

Where Winds Meet : l'énorme DLC “Imperial Palace” mise beaucoup sur la PS5 Pro

On savait que Everstone Studio était en train de "cook" (comme on dit hein) quelque chose de gros avec la suite de Where Winds Meet, et le studio chinois vient de lever le voile sur "Imperial Palace", la deuxième grosse extension du jeu, prévue pour le 28 mai prochain. D'après le communiqué, on est sur quelque chose qui dépasse le simple ajout de contenu pour proposer une vraie montée en puissance du jeu, avec en plus une mise en avant assez forte des performances sur PS5 Pro. Mais le point central de cette extension, c’est le Palais Impérial de Kaifeng, une zone gigantesque d’un million de mètres carrés, pensée comme une véritable Cité Interdite vivante, avec plus de 3 000 PNJ avec leurs routines, leurs déplacements et leurs différentes couches sociales. On passe ainsi des grandes cours cérémonielles aux quartiers intérieurs plus secrets, puis aux bureaux administratifs du pouvoir.



D'ailleurs, assez vite, on comprend que le joueur n’est pas là en simple visiteur, puisqu’il entre dans le palais sous couverture dans le cadre d’une enquête, avant de rejoindre l’Office of Martial and Virtue, une organisation d’élite spécialisée dans le renseignement et les affaires internes de la cour. On part donc sur une vibe espionnage et des enjeux politiques, où tout le monde semble jouer un double jeu. Mais le palais ne sera pas uniquement centré sur le sérieux ou l’intrigue politique, il faudra aussi s'attendre à des activités parfois décalées, comme des combats de grillons, des jeux saisonniers sur glace, des évasions de prison, ou encore des rencontres avec des maîtres d’arts martiaux cachés dans certaines zones du palais.



Sur la partie technique, comme l'indique le PlayStation Blog, le jeu profitera de cette MAJ pour proposer une optimisation PS5 et surtout PS5 Pro. Entendre par-là du ray tracing appliqué aux reflets, particulièrement visible sur l’eau des bassins et des douves, mais aussi un gros travail sur la netteté globale grâce au PSSR, qui rend les détails architecturaux beaucoup plus propres et lisibles, notamment sur les toits, les peintures et les éléments décoratifs très fins. Le studio met aussi en avant une meilleure stabilité générale, y compris dans les zones très chargées, avec une expérience annoncée autour des 60fps en exploration, peut-être moins en combat.



Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le lundi 25 mai 2026
12:01


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Where Winds Meet

Jeu : Action/RPG
Editeur : NetEase Games
Développeur : Everstone Studio
14 Nov 2025
14 Nov 2025

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