Le prochain Kingdom Come pourrait arriver dès 2027, mais ça ne sera sans doute pas le jeu qu'on pense...

Après avoir officiellement confirmé travailler à la fois sur un nouveau jeu dans l’univers de Kingdom Come et sur un RPG basé sur Le Seigneur des Anneaux, Warhorse Studios commence déjà à teaser la suite de sa célèbre licence médiévale, et elle pourrait arriver beaucoup plus vite que prévu. C'est en effet à l'occasion d’une récente présentation financière de Embracer Group, qu'il a été indiqué que le prochain jeu Kingdom Come est désormais en développement complet et qu’il pourrait sortir durant la prochaine année fiscale, soit entre avril 2027 et mars 2028. Autrement dit, si tout se passe bien, les joueurs pourraient découvrir un nouveau épisode dans l’univers de Kingdom Come Deliverance dès l’année prochaine. Et c’est justement ce timing qui intrigue énormément les fans. Parce qu’avec une sortie aussi proche, beaucoup commencent à penser qu’il ne s’agira peut-être pas directement de Kingdom Come Deliverance 3.









Le détail qui fait surtout tiquer c’est que Warhorse et Embracer parlent systématiquement d’un “nouveau jeu Kingdom Come”, sans jamais mentionner explicitement Deliverance. Une nuance qui peut paraître anodine, mais qui laisse penser que le studio prépare potentiellement un spin-off ou un projet différent plutôt qu’une véritable suite numérotée. Et honnêtement, l’idée paraît assez logique, car après l’énorme succès de Kingdom Come Deliverance 2 en 2025, lancer un projet plus compact permettrait au studio de continuer à faire vivre la licence sans avoir à attendre encore six ou sept ans avant une grosse suite principale. D’autant que Warhorse travaille en parallèle sur son RPG dans l’univers du Le Seigneur des Anneaux, un projet qui demandera forcément énormément de ressources.









Dans une vidéo récente, Tobias Stolz-Zwilling a d’ailleurs confirmé que les joueurs n’auront “pas besoin d’attendre sept ans” avant le prochain jeu Kingdom Come, ce qui renforce encore davantage l’idée d’un projet intermédiaire à plus petite échelle. Le développement du nouveau jeu serait à ce propos supervisé par Prokop Jirsa, tandis que le RPG Seigneur des Anneaux est dirigé par Viktor Bocan. Pour l’instant, le studio garde encore le secret sur la nature exacte du projet, mais une chose semble déjà certaine : Warhorse Studios veut clairement transformer Kingdom Come en une licence beaucoup plus régulière et ambitieuse, surtout après la montée en puissance spectaculaire du studio dans le paysage des grands RPG en monde ouvert. Et c'est bien normal.



