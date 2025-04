Kingdom Come Deliverance 2 : le mode Hardcore est disponible, les masochistes sont heureux

Vous avez terminé Kingdom Come Deliverance 2 ? Vous trouverez que l'aventure n'était pas suffisamment rustre et rugeuse ? Pas de problème, les développeurs de Warhors Studios ont entendu les joueurs masochistes et viennent de déployer une mise à jour, permettant de passer le jeu en mode Hardcore. Concrètement, cela signifie que sur la carte, le jeu n'indiquera plus la position du joueur, que la boussole et les voyages rapides seront indisponibles, et histoire de rajouter du handicap, il faudra choisir au moins trois traits négatifs permanents au début de l'aventure. Pire, les joueurs maso devront choisir parmi plusieurs traits imposés comme « Tour de reins », signifiant qu’Henry pourra porter moins de poids, « Somnambule », forçant à Henry de se réveiller dans des endroits aléatoires, ou encore « Henry Affamé », rendant notre chevalier encore plus obsédé par la nourriture qu’habituellement.





Ce mode Hardcore n'est pas vraiment nouveau puisqu'il était déjà disponible dans le premier Kingdom Come Deliverance, mais que celui de sa suite a été ajustée, comme l'explique Karel Kolmann, Senior Game Designer chez Warhorse Studios : « Nous n'avons gardé que quelques avantages du premier jeu et nous en avons créé de nouveaux pour offrir un défi totalement inédit. Il ne s'agit pas seulement de rendre le jeu plus difficile, mais aussi de le rendre plus immersif. Dans le mode Hardcore du premier jeu, nous avions désactivé la position de la carte et supprimé la boussole. Cette fois-ci, nous sommes allés encore plus loin : nous avons ajouté la possibilité de demander à différents PNJ où vous vous trouvez dans le monde, ce qui est encore plus immersif. Vous pouvez rencontrer des voyageurs sur la route et leur demander votre chemin », ajoute-t-il. On attend les streams pour voir le résultat maintenant...