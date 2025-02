Kingdom Come Deliverance 2 : le trailer de lancement présente Henry, fils de forgeron, qui est venu nous chercher...

Pour la sortie de Kingdom Come Deliverance 2 en ce 4 février 2025, Warhorse Studios a décidé lui consacrer un trailer de lancement, et tout naturellement, c'est notre cher Henry, fils de forgeron, qui est mis en avant. L'occasion de rappeler qu'il n'était qu'un paysan avant de devenir le page de Sir Hans Capon de Pirkštejn et de cotoyer la noblesse de Bohême. Le trailer présente aussi les quelques mécaniques de gameplay essentielles à la survie dans cet open world ultra réaliste, avec la forge d'épée, les potions à concocter, la chasse, les combats avec armure sur la tête et bien sûr, toutes sortes de rencontres avec des personnages hauts en couleurs. Parce que oui, Kingdom Come Deliverance 2 nous permettra de faire la connaissance de nombreux protagonistes avec qui converser, étant donné que le script fait plus de 1.7 million de mots, soit l'équivalent de 8500 pages. Nous avons donné la note de 18/20 à ce Kingdom Come Deliverance 2 et vous pouvez retrouver notre test juste ici.