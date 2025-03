Kingdom Come Deliverance 2 : le barbier et le mode Harcore arrivent avec le patch 1.4, vidéo à l'appui

Un mois déjà que Kingdom Come Deliverance 2 est sorti, mais les développeurs de Warhorse Studios ont prévu tout un tas de choses pour continuer à nous garder dans la belle campagne de la Bohême. Une roadmap a d'ores et déjà été dévoilé et le première grosse mise à jour va arriver à la fin du mois. L'occasion pour le studio tchèque de prendre la parole à travers un livestream pour montrer ce qui sera intégré dans le patch 1.4 prévu à la fin du mois de mars. Première chose à noter, c'est l'arrivée du barbier, chose qui était disponible d'entrée de jeu dans le premier Kingdom Come 1 mais pas dans sa suite. Ce sera chose faite d'ici quelques semaines et on a même eu droit à un petit aperçu. Différentes coupes de cheveux, pas loin du mulet parfois, de la pilosité faciale à rajouter, que ce soit une belle moustache ou une barbe, bref, tout ce qu'il faut pour rendre notre Henry de Skalice encore plus attractif.







Un mode Hardcore arrivera en même temps que ce patch 1.4, et on a aussi pu y voir un extrait durant le livestream. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un mode de difficulté encore plus poussé afin de rendre le jeu plus réaliste. In-game, cela signifie qu'on ne pourra plus apparaître sur la map, ce qui veut dire que pour se repérer, il va falloir observer les environnements, tandis qu'il faudra combattre tous ceux qui voudront vous agresser, impossible de fuir. Pire encore, on pourra rajouter une option qui donnera envie aux PNJ de vous détrousser en plus de vouloir vous assassiner dès qu'ils vous apercevront. Le truc de sado-maso quoi...