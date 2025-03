Kingdom Come Deliverance 2 : la VF refaite avec le Patch 1.2, il y a aussi le barbier et les mods

Enorme sensation du mois de février, Kingdom Come Deliverance 2 continue de s'améliorer au fil des semaines avec l'arrivée de correctifs et autres mises à jour. On sait que les développeurs de Warhorse Studios sont toujours sur le pied de guerre pour rendre l'expérience meilleure, et on apprend le déployement du Patch 1.2. Il est question de retouches dans les mécaniques de combat, des animations améliorées, des comportements de PNJ plus poussés, l'optimisation des performances, mais aussi l'arrivée du barbier pour Henry (pour lui changer sa coupe de cheveux et agir sur sa pilosité), et le support officiel des mods via le Steam Workshop. Les joueurs peuvent en effet modifier plus de 300 éléments du jeu, de l'interface utilisateur aux mécanismes de combat, en passant par les éléments de RPG et le comportement de l'IA. Mais ce n'est pas tout, Warhorse Studios nous indique aussi avoir pris en compte les retours de la communauté cocncernant la localisation pour chaque pays. Les traductions chinoises (traditionnelle et simplifiée) ont été corrigées, la police coréenne amélioréen tandis le doublage français a été réenregistré. Champagne !