Kingdom Come Deliverance 2 : on a déjà reçu le jeu complet, nos impressions après 10h de jeu (Preview)

Parmi les gros jeux qui nous attendent en 2025, il y a un certain Kingdom Come Deliverance 2 qui va arriver sur PC, PS5 et Xbox Series le 4 février 2025. Une suite qui va débarquer sept ans après un premier épisode qui a su se faire une place de choix auprès des amateurs de RPG médiévaux de qualité. Parce que même si le jeu a été entaché par de nombreux bugs à la sortie, le premier Kingdom Come Deliverance a trouvé son public, puisque le jeu s'est même vendu à 8 millions d'exemplaires à travers le monde. Pour un premier coup d'essai, le studio tchèque Warhorse Studios a réussi son pari, lui qui a été fondé par des anciens de 2K Tchèque ayant travaillé sur les deux premiers épisodes de Mafia. Mais pour cette suite, les développeurs ne referont pas les mêmes erreurs et après avoir décalé le jeu de quelques mois, le voici enfin prêt, à tel point que cela fait déjà une semaine que le studio a envoy le jeu à la presse et aux créateurs de contenu. L'occasion de vous livrer nos impressions hands-on après 8-10h de jeu.

Première chose à savoir, c'est que l'histoire de Kingdom Come Deliverance 2 se situe juste après les événements du premier épisode. Evidemment, la première question qu'on se pose, c'est de savoir s'il est primordial d'avoir fait le premier épisode pour apprécier cette suite ? Selon les développeurs, cette suite a été faite pour permettre aux nouveaux venus de profiter du jeu sans avoir l'impression d'être exclus, mais on ne vous cachera pas que niveau script et références, il est préférable d'avoir fait le premier jeu pour connaître tous les tenants et les aboutissants de cette suite. Pour le reste, soyez rassurés, les développeurs ont mis en place tout ce qu'il faut pour bien comprendre les mécaniques de gameplay et les subtilités qui nous attendent dans cette grande fresque historique. Etant donné que Kingdom Come Deliverance 2 reprend juste après les événements de son aîné, on va donc se retrouver en 1403 en plein cœur de la Bohême, qui n'est autre que l'actuelle République Tchèque et qui fut une région historique d'Europe Centrale. A cette époque médiévale, la région est entourée de forêts denses et peuplée de nombreux type d'animaux et c'est ce genre de décors verdoyants et dépaysants qu'on va découvrir dans ce jeu. Mais il n'y a pas que des grandes plaines à parcourir, il y a aussi la grande cité de Kuttenberg, beaucoup plus grande, plus vaste et plus labyrinthique dans le premier Kingdom Come Deliverance. C'est là où les PNJ seront plus nombreux, là où l'on pourra apprécier d'autres ambiances, entre marchés bondés, rues crasseuses et boueuses, jardins à contempler et une architecture gothique grandiose. La ville a d'ailleurs été modélisée à une échelle réaliste, donnant ce sentiment de vertige.







LA MÊME CHOSE EN MIEUX ?





On va se retrouver à nouveau dans la peau de Henry de Skalitz, accompagné de Sir Hans Capon comme garde du corps pour continuer à mener sa quête de vengeance pour éliminer les forces de Sigismond, responsable de la mort de ses parents et de la destruction totale de son village natal. Mais avant de redevenir le preux chevalier qu'il prétend être, Henry va devoir repasser par le mode tutoriel pour réapprendre les bases de ce système de combat pas comme les autres. A l'image du premier épisode, les combats de Kingdom Come Deliverance 2 sont à la fois rudes, un peu austères aussi de prime abord et surtout, le jeu ne vous donne jamais la main. C'est à vous de comprendre toutes ses arcanes et il est important de ne jamais foncer tête baissée si vous ne voulez pas mourir bêtement. Selon les développeurs, le système de combat s'inspire des vraies techniques martiales médiévales de l'époque, combinés à des éléments de catch, ce qui en fait un mélange aussi saugrenu qu'intéressant.

Chaque affrontement, chaque combat est un défi en soi, surtout quand les ennemis sont en supériorité numérique. Il va toujours faire preuve de stratégie, de patience et de précision, car là encore, c'est cette capacité à gérer sa barre de stamina et les perfect parry qui vont définir votre skill.







Le système est similaire au premier épisode, avec ce réticule qu'il va falloir surveiller puisque c'est lui qui va vous permettre de vous en sortir. Il y a toujours les directions à donner pour porter ses coups, mais il y a surtout ce bouclier vert qui est l'indicateur pour faire des blocs parfaits et vous permettre de ne pas épuiser votre endurance. Parce que dans Kingdom Come Deliverance 2, il est toujours déconseiller de garder le bouton de garde constamment appuyé, mais de contre-attaquer après chaque perfect parry, en infligeant un maximum de coups en variant un maximum les angles. La lecture des ennemis est toujours aussi importante, en prenant en compte leur tenue, en repérant leurs points faibles ou les parties de leur corps qui sont les moins protégés, sachant que l'effet de surprise vous permettra de prendre l'avantage. Ça, ça n'a pas bougé. Ce qui a changé dans Kingdom Come Deliverance 2, c'est l'arrivée des armes à feu, mais étant donné que nous sommes au début des années 1400, il s'agit donc d'armes à feu extrêmement primitives, mais si vous les utilisez correctement, vous ferez alors des dégâts très importants chez l'ennemi. En revanche, vu que recharger son arme prend un temps fou, sachez que vous ne pourrez pas tirer à vue comme une Kalash et c'est la raison pour laquelle l'épée restera votre moyen de vous défendre le plus efficacement, car les ennemis n'attendront pas que vous rechargiez pour vous sauter à la gorge.







ROLE VERY PLAYING GAME





Si jamais les open world qui vous donnent constamment la main, ou vous mâchent le travail vous sortent par les trous de nez, Kingdom Come Deliverance 2 devrait vous plaire, puisque le jeu est tout l'inverse d'un monde ouvert à la Ubisoft, à tel point que certains vont peut-être trouver ça austère ou laborieux. Tout est fait dans le jeu pour vous donner envie d'explorer, et surtout de vivre la vie d'un homme de la Bohême XVè siècle, et par conséquence la valeur pédagogique du jeu devient alors évidente. On en apprend énormément sur les relations entre les différentes couches de la société, et on découvre les différents milieux grâce aux rencontres que va faire Henry durant son aventure. Le joueur est libre de faire de notre héros une bonne personne, comme un vil escroc, subissant alors les conséquences de chacun de ses actes. La promesse de Kingdom Come Deliverance 2, c'est aussi de nous offrir un monde plus organique, où les PNJ vivent leur vie et interagissent selon votre look, votre attitude et vos actes. Et vu que les développeurs ont opté pour une approche réaliste, les situations, les dialogues et les échanges auront toujours une part importante. Kingdom Come Deliverance 2 est un jeu bavard, mais c'est aussi un jeu qui dispose d’une multitude de paramètres à surveiller. Jauge de vie, jauge d'endurance, jauge de faim, de sommeil, blessure à panser pour ne pas se vider de son sang après un combat, faire sa toilette, tout cela fait partie des éléments majeurs de cette suite. Chaque fonction vitale devra être effectuée avec minutie car trop manger est l’assurance d’une digestion difficile, et donc de capacités sportives amoindries. De même, un jeûne prolongé sera fatal au héros, tandis que s’alimenter avec de la nourriture avariée pourra faire plus de mal que de bien. Chaque élément de l’inventaire dispose d’ailleurs d’une durée de vie, l’usure pour les armes, armures et vêtements, la décomposition organique pour les denrées périssables. La cueillette est toujours au programme, qu’il s’agisse de denrées pour s'alimenter, de quoi faire un bouquet pour séduire une dame, ou des ingrédients pour fabriquer des potions.









Ceux qui ont déjà fait le premier Kingdom Come Deliverance seront bien sûr en terrain connu, et il est vrai que cette suite semble davantage être le même jeu, mais boosté dans tous les domaines. es mécanismes de base sont pour la plupart les mêmes, mais ils sont plus fins et la progression est plus poussée. Le monde semble familier, mais il est plus vaste et plus grandiose. Mais c'est du côté de son monde plus organique, de la qualité de son écriture, de ses personnages, ses situations tantôt drôles, tantôt plus sérieuses et les nombreuses quêtes annexes que Kingdom Come Deliverance devrait se démarquer. Plus belle et surtout dénué de bugs, cette suite semble aussi avoir misé sur une qualité immersive et sonore assez folle et bien sûr, j'aurai le loisir d'alle plus loin dans mon analyse et vous apporter un verdict final après avoir fini le jeu. Il reste un mois avant la review final et encore des heures et des heures de jeu me concernant...