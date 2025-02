Kingdom Come Deliverance 2 : plus de 2 millions de ventes en même pas 15 jours, le succès continue

Kingdom Come Deliverance a réussi à faire en un an d'exploitation, pour finalement finir sa carrière à 8 millions d'unités vendues. On entre donc dans une autre ère pour cette série, qui semble désormais s'étendre à un public moins niche.









Kingdom Come Deliverance 2, vient de franchir le seuil des 2 millions de copies vendues. Une très belle performance réalisée en moins de 15 jours et qui prouve que le jeu connaît un très bon bouche-à-oreille. Le lancement avait été canon puisque le jeu avait écoulé 1 millions d'exemplaires en seulement 24 heures, lui permettant d'être rentable dès sa sortie. Un exploit qui prouve à quel point cette licence est devenue très appréciée et très attendue auprès des joueurs, et ce malgré son approche radicale. A titre de comparaison, les 2 millions de ventes, c'est ce que le premier