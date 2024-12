Kingdom Come Deliverance 2 : date de sortie, config PC, collector et story trailer, c'est la totale !

Kingdom Come Deliverance 2 qui se fait aussi beaucoup attendre, puisque le jeu comptabilise plus d'un million de wishlists. Après des mois d'attente, les développeurs de Warhorse Studios sont enfin prêts et nous révèlent que leur jeu débarquera sur PC, PS5 et Xbox Series le 4 février 2025, dans deux mois à peine. L'occasion de présenter les différentes configurations du jeu, que ce soit sur PC ou sur consoles, on sait enfin ce qui va permettre de profiter au mieux de l'expérience. C'est d'ailleurs sur PS5 Pro que le jeu pourra profiter de la 4K 60fps via le PSSR, alors que les autres devront faire le choix entre Fidélité ou Performances.

2025 sera sans aucun doute une année folle pour le jeu vidéo. Si tout le monde ne parle que de GTA 6 et de Crimsont Desert, il y a aussi un certainLe studio tchèque en a profité pour lâcher le Story Trailer qui permet de planter le décor, l'intrigue, les enjeux, mais aussi de profiter de la grande qualité des animations faciales. On sera encore en plein Moyen-Âge, dans l'univers de la Bohême du XVe siècle (Europe centrale) et c'est à nouveau avec Henry de Skalice qu'on va parcourir ces terres, en quête pour venger ses parents assassinés, dans un périple où sa moralité et son intégrité seront mises à l'épreuve. Cette suite mettra aussi l'accent sur le côté politique avec tout ce qu'il faut de machination. A noter que le jeu est officiellement passé « gold » et qu'il se trouve actuellement en phase finale d’optimisation.

Plusieurs éditions seront prévues au lancement : Standard, Gold et la Collector. Voici les détails pour chacune de ces éditions :





- Kingdom Come Deliverance 2 Standard Edition, qui comprend le jeu complet. Précommandez dès maintenant pour recevoir la quête bonus « Le Blason du Lion ».

- Kingdom Come Deliverance 2 Gold Edition, le trésor de tous les nobles, contenant tout ce qu'il faut pour un connaisseur ou un débutant. Il contient l'édition Standard, le Pass d’Extension et le kit du chasseur galant :

Le Kit du Chasseur Galant : que vous portiez le chapeau de Saint-Hubert, que vous tiriez avec l'arbalète d'Artémis ou que vous portiez le célèbre manteau de Nemrod, cet ensemble de chasse complet est un must pour les chasseurs en herbe.

Le Pass d’Extension comprend les trois extensions à venir ainsi que le contenu bonus à débloquer : Boucliers du passage des saisons. Disponible dès le jour de la sortie, vous pourrez ainsi personnaliser vos boucliers avec l’un des quatre motifs uniques disponibles.





Kingdom Come Deliverance 2 Collector’s Edition, avec tout le meilleur de Kingdom Come: Deliverance II. Vous obtiendrez l’ensemble des trésors de l'édition Gold, mais aussi : une statue d'Henry et de son fidèle destrier, Pebbles, la carte en tissu exclusive « Alleys of Kuttenberg », le set de pin's en émail « Coats of Valor », l'emblématique Lettre d'espoir, confiée à Sir Hans Capon, et le set de cartes à collectionner King's Rebels.