Kingdom Come 2 : le DLC "Brushes with Death" va permettre de peindre son bouclier, entre autres...

Henry de Skalice n’a pas encore dit son dernier mot. Alors que Kingdom Come Deliverance 2 se profile comme l’un des prétendants au GOTY 2025, Warhorse Studios nous gâte avec un tout nouveau DLC narratif baptisé "Brushes with Death". Et autant vous dire que les joueurs vont avoir une belle occasion de remettre les bottes dans la boue. Au programme : de nouvelles quêtes scénarisées bien sûr, mais surtout une fonctionnalité inédite qui va ravir les joueurs les plus coquets : la personnalisation visuelle du bouclier d’Henry ! Couleurs, motifs, écussons, tout y passe pour que chaque chevalier puisse afficher fièrement ses couleurs et son style perso sur le champ de bataille. Une touche de panache dans ce monde de brutes.











Et ce n’est pas fini, car les amateurs de grand air et de galop cheveux au vent pourront tester deux nouveaux défis en jeu, orientés cheval et précision. La mise à jour 1.3 apporte en effet un DLC gratuit, sobrement intitulé "Course de Chevaux". Un contenu bonus dans lequel vous affronterez trois adversaires coriaces sur des parcours variés, parsemés d’embûches. Il faudra dompter votre monture, anticiper les trajectoires et user de finesse pour sortir vainqueur. Mais ce n’est pas tout : un autre défi vous demandera de maîtriser l’art du tir à l’arc... à cheval.





Disponible dès maintenant, Brushes with Death est offert automatiquement à tous les détenteurs de l'Édition Gold ou du très complet Expansion Pass. Et si vous n’avez pas encore sauté le pas, sachez que l'Édition Gold regroupe le jeu de base, le pack Chasseur Vaillant, les trois futurs DLC payants et même le pack temporaire Shields of Season.