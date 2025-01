Kingdom Come Deliverance 2 : VF entièrement refaite, roadmap et trailer CGI !

Il ne reste plus qu'une semaine avant la sortie du très attendu Kingdom Come Deliverance 2 et la hype autour du jeu ne fait qu'augmenter jour après jour. Le studio tchèque Warhose en a conscience, l'éditeur Deep Silver aussi et pour ne rien entraver à son potentiel succès, tout est fait pour qu'il n'y ait aucun accroc d'ici le 4 février prochain. Dans un mail envoyé à toute la presse, l'éditeur Deep Silver annonce que le doublage français est en cours de réenregistement, suite aux mauvais retours que les journalistes avaient pointé du doigt lors des dernières previews. Et il est vrai que certains passages manquaient de conviction, mais surtout, la VF est en décalage permanent avec les mouvements de lèvres des personnages. Si l'on peut se réjouir d'une telle nouvelle, il va falloir prendre son mal en patience, puisqu'on vous rappelle que l script de Kingdom Come Deliverance 2 fait 1.7 millions de mots, soit l'équivalent d'un roman de 8 500 pages. Tout refaire va donc prendre un peu de temps, mais Deep Silver annonce qu'une partie de cette VF rectifiée sera disponible au lancement du jeu, le 4 février prochain, tandis que la suite sera disponible dans une mise à jour en mars 2025.Quelques jours plus tôt, les développeurs de Warhorse avaient communiqué sur la roadmap du contenu prévu après le lancement, et ces derniers auront de quoi se sustenter pendant plusieurs mois. On apprend en effet qu'une première mise à jour arrivera au printemps, ajoutant un barbier (pour se faire beau), un mode Hardcore (le jeu ne l'est pas déjà assez ?!) et des courses de chevaux. Ensuite, trois extensions plus conséquentes débarqueront à l'été, à l'automne et à l'hiver prochain, ce qui devrait rajouter des missions supplémentaires et beaucoup de dialogues encore.Enfin, pour finir, on a eu droit à un nouveau trailer, celui en CGI, qui nous permet de voir Henry être dans de multiples situations. La sortie de Kingdom Come Deliverance 2 est fixée au 4 février 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.