Black Myth Zhong Kui : c'est le nouveau jeu des créateurs de Black Myth Wukong, et ce n'est ni une suite ni un DLC

C'était le 'one more thing' de la conférence Opening Night Live de la gamescom 2025, Black Myth Zhong Kui n'est autre que le nouveau projet du studio chinois Games Science, les créateurs du carton planétaire Black Myth Wukong. Il s'agit bien d'un nouveau jeu et non d'une suite ou d'un DLC de Black Myth Wukong, juste qu'il appartient à la même saga 'Black Myth', qui consiste à revisiter le folklore chinois. Zhong Kui est en effet une divinité taoïste de la mythologie chinoise, traditionnellement considérée comme un pourfendeur de fantômes et d’êtres maléfiques. Il est représenté comme un homme imposant, doté d’une grande barbe noire.Pour en savoir plus, le site officiel du jeu permet d'avoir accès à un FAQ qui explique les raisons d'une annonce à cette date, et surtout aussi tôt. En fait, chez Game Science, on aime les traditions, et depuis quelques années, chaque 20 août est l’occasion de donner des nouvelles de Black Myth Wu Kong. Cette fois, le studio chinois n’a pas dérogé à la règle et a officialisé un nouveau projet : Black Myth Zhong Kui. Sauf qu’à ce stade, le jeu n’est encore qu’un dossier vide et qu'il va falloir attendre de nombreuses années avant de le voir débarquer. Pas de prototype, pas de gameplay, seulement un court-métrage en CGI conçu pour marquer le coup et rappeler que la machine est lancée.

D'ailleurs, pourquoi Zhong Kui, et pas un Wukong 2 tout de suite ? La réponse est simple : parce que le studio veut élargir sa fresque mythologique et s’attaquer à de nouveaux terrains de jeu. Zhong Kui, ce juge infernal et pourfendeur de démons dans la tradition taoïste, offre une tonalité plus sombre, plus mystique, là où Wukong incarnait l’agilité flamboyante et l’iconographie shonen. Game Science parle de corriger ses “erreurs et regrets”, d’oser des mécaniques plus audacieuses et de créer une expérience distincte, sans pour autant rompre avec les fondamentaux. Le jeu restera un action-RPG solo, ancré dans les légendes chinoises, avec une formule sans doute assez proche de celle de Black Myth Wukong. La seule vraie certitude, pour l’instant, c’est qu’on ne jouera plus un singe survolté, et que ce choix change déjà toute la donne.









Au-delà de l’annonce, on apprend surtout que la séruie Black Myth n’est plus seulement le nom d’un jeu, mais celui d’une licence appelée à se décliner, comme un univers cinématographique à la Marvel, mais fondé sur le folklore chinois, ses divinités vengeresses et ses fantômes barbus. Quant à savoir quand sortira Zhong Kui, personne n’en a la moindre idée, pas même le patron du studio. Il faudra donc se contenter, pour l’instant, de cette bande-annonce lyrique et d’un titre qui claque. Cela dit, Game Science a promis un DLC pour Black Myth Wukong, on attend donc des nouvelles prochainement...







