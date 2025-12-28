JeuxActuJeuxActu.com

Sleeping Dogs : le film a trouvé son réalisateur, il est indonésien et on lui doit l'excellent "The Night Comes For Us" !

Alors que 2025 s'apprête à tirer sa révérence, Simu Liu a décidé de nous donner des nouvelles de l'adaptation du jeu vidéo Sleeping Dogs au cinéma, et c'est à travers son compte Twitter qu'on apprend que le film vient de franchir une étape clé : il a trouvé son réalisateur. Et pas n’importe lequel, puisqu'il s’agit de Timo Tjahjanto, un nom peut-être encore discret pour le grand public, mais immédiatement reconnaissable pour les amateurs de cinéma de tape asiatique. Timo Tjahjanto s’est en effet illustré avec plusieurs films dans son pays natal qu'est l'Indonésie, mais c'est avec The Night Comes For Us (2018) que ce dernier a attiré l'oeil de tout Hollywood, puisque c'était une véritable démonstration de violence chorégraphiée, portée par Joe Taslim et Iko Uwais. Un film brutal, ultra-efficace, noté à 92% sur Rotten Tomatoes, et qui donne une idée très claire de ce que pourrait devenir Sleeping Dogs une fois transposé à l’écran. Plus récemment, il a également signé Nobody 2, suite du film d’action avec Bob Odenkirk, là encore bien accueillie par la critique comme par le public.


Un choix de réalisateur qui semble donc parfaitement cohérent avec l’ADN du jeu original : combats rapprochés, violence sèche, immersion urbaine et tension permanente. Sur le papier, l’association entre Simu Liu et Timo Tjahjanto a clairement de quoi rassurer. Côté avancement, le projet reste cependant encore fragile. Un premier jet de scénario est terminé, la tête d’affiche et le réalisateur sont désormais attachés au film, mais Hollywood reste Hollywood, et rien n’est jamais garanti tant que le tournage n’a pas démarré.

Sleeping Dogs

Pour rappel, Sleeping Dogs plaçait le joueur dans la peau de Wei Shen, policier infiltré chargé de démanteler les Triades de l’intérieur, au risque constant de voir sa couverture exploser. Le personnage était à l’époque doublé par Will Yun Lee, récemment vu dans Altered Carbon et prochainement à l’affiche de The Odyssey de Christopher Nolan. Une apparition dans le film, même secondaire, ne serait pas dénuée de sens. À noter enfin que cette adaptation avait déjà tenté de voir le jour il y a plusieurs années sous l’impulsion de Donnie Yen, sans succès. Cette fois, Simu Liu semble bien décidé à aller au bout du projet, et son poids actuel dans l’industrie pourrait faire toute la différence. Dans tous les cas, le projet semble plutôt bien se porter...




Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le dimanche 28 décembre 2025
16:10


Sleeping Dogs

Jeu : Action
Editeur : Square Enix
Développeur : United Front Games
17 Août 2012
