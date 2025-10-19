Sleeping Dogs : le scénario du film est terminé, Simu Liu (Shang Chi) tweete une photo de son chien endormi

Après plusieurs années d’incertitude, l’adaptation cinématographique de Sleeping Dogs semble bel et bien revenir à la vie. L’acteur Simu Liu (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) a annoncé sur ses réseaux sociaux que le premier jet du scénario était terminé, accompagnant son message d’une photo humoristique de son propre chien endormi. Une manière décalée de rappeler que le projet ne s'est pas endormi. L’adaptation de Sleeping Dogs au cinéma est l’un de ces projets qui, depuis près d’une décennie, oscillent entre enthousiasme et abandon silencieux. D’abord annoncée avec Donnie Yen dans le rôle principal, la production semblait prometteuse avant de s’enliser. Donnie Yen lui-même avait admis avoir investi du temps et de l’argent personnel avant que le projet ne soit laissé à l'abandon. Le retour de Simu Liu dans l’équation marque donc un nouveau tournant. L’acteur, conscient de la réputation fragile du projet, a tenu à rassurer les fans en affirmant que la production restait active malgré les lenteurs du système hollywoodien.







L’un des principaux défis de Sleeping Dogs tient à son identité. Le jeu, développé par United Front Games et édité par Square Enix en 2012, mêlait polar hongkongais, infiltration triadique et action urbaine stylisée. Adapter cette ambiance singulière au cinéma nécessite un équilibre délicat : rester fidèle à la culture et à la tension du Hong Kong contemporain tout en répondant aux codes d’un blockbuster international. Simu Liu l’a d’ailleurs souligné dans ses échanges en ligne : « Les studios ne semblent pas comprendre à quel point cette licence est importante, mais nous allons les convaincre. » Une déclaration qui en dit long sur la difficulté à faire exister une œuvre à forte identité asiatique dans une industrie encore largement centrée sur des franchises occidentales. Pour Square Enix, ce projet représente également une opportunité de redonner vie à une IP endormie depuis la fermeture de son studio d’origine.









Pour l’heure, rien ne garantit que Sleeping Dogs dépassera le stade du scénario. Mais le simple fait qu’un acteur du calibre de Simu Liu y croit suffisamment pour s’impliquer activement redonne une forme de légitimité à cette adaptation. On rappelle aussi qu'en janvier dernier, il avait tweeté "D'abord un film, ensuite une suite pour le jeu". On peut pas faire plus motivé comme acteur sur le projet.





