Metroid Prime 4 : c'est l'épisode le moins bien noté de la saga, voici les tests de la presse

Nous sommes à deux jours de la sortie du très attendu Metroid Prime 4 Beyond et Nintendo a donné le feu vert à la presse sélectionnée de publier ses premiers tests ; et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est la douche froide. Avec une note moyenne de 79% (pour le moment, ça risque d'évoluer), le FPS de Nintendo est clairement l'épisode le moins bien noté de toute la saga. Quand on sait que le premier épisode de 2002 était reparti avec la note de 97%, l'épisode 2 la note de 92% et Metroid Prime 3 qui s'en est sorti avec 90%, la chute est assez vertigineuse. Elle était cependant prévisible. D'une part parce que le développement de ce Metroid Prime 4 a été chaotique, avec un changement de studio en cours de route et un reboot complet, Nintendo n'étant pas satisfait du premier résultat.



Toutefois, quand on épluche les différents tests, on se rend compte que le jeu commet de graves erreurs de game design. Comme par exemple, cette envie de passer à un open world, malheureusement mal maîtrisé, ou du moins avec une structure vieille de 20 ans. La moto aussi présageait du pire et en effet, elle fait partie des défauts du jeu, en parallèle de toute la partie dans le désert qui plombe le rythme et dénature même ce qu'on recherche de Metroid Prime. Résultat, des missions redondantes, intéressantes et des PNJ qui ont du mal à convaincre aussi. La partie shoot n'a pas convaincu tout le monde non plus, car après 18 ans d'attente depuis Metroid Prime 3, le jeu vidéo a évolué, mais pas la formule de cette saga qui brillait jadis. En revanche, beaucoup s'accorde à dire que le jeu est joli à regarder, faisant figure de vitrine technologique pour la Switch 2 (on a des doutes franchement), et que le jeu propose quelques moments de fulgurance dans cet océan de déceptions et d'incompréhension.









Gamekult : 6/10



LeMonde : On a testé… « Metroid Prime 4 : Beyond », le retour en demi-teinte du jeu de tir labyrinthique



Journal du Geek : 7.5/10

L'open world, c'est pas pour tout le monde

Metroid Prime 4 Beyond n’est pas à la hauteur des 18 ans d’attente. C’est un jeu qui montre techniquement le potentiel de la Switch 2, mais qui s’égare dans des choix de game design discutables. La moto et le monde ouvert sont des ajouts dispensables qui cassent le rythme. Quand le jeu redevient un vrai Metroid Prime, on retrouve la magie de la série. Retro Studios a livré un titre techniquement irréprochable, mais qui aurait gagné à rester fidèle à l’identité de la série plutôt que de courir après des tendances qui ne lui correspondent pas. Le monde ouvert, c’est pas pour tout le monde, et surtout pas pour Metroid.



Numerama : 6/10

Il peut paraître cruel de juger Metroid Prime 4: Beyond pour ce qu’il n’est pas, à savoir une exclusivité Switch 2. Mais sa sortie à cheval sur deux générations accouche d’un amer constat dont il ne peut se départir : son gameplay brillant né sur GameCube est ici bridé par une structure vieillotte et peu emballante. C’est vraiment dommage, car la dimension technico-mystique confère à Metroid Prime 4: Beyond une atmosphère intéressante, quoique sans cesse mise à mal par des idées malvenues (les personnages secondaires, la moto). En résulte une aventure en 3D qui brille par moments, mais déçoit par tant d’autres.



JV : 17/20

Metroid Prime 4 Beyond s’inscrit clairement dans la continuité de la trilogie originelle : une aventure solide, immersive, portée par une ambiance forte, des combats plus intéressants qu’attendu et des boss vraiment mémorables. On peut lui reprocher une exploration trop sage, une structure très dirigiste et quelques pouvoirs sous-exploités, mais la boucle de gameplay reste plaisante une fois lancée. Sur Switch 2, le jeu fait office de vraie vitrine technique, avec des modes d’affichage convaincants et un large éventail d’options de commandes, dont un mode souris étonnamment réussi. Sans révolutionner la formule ni le genre, Metroid Prime 4 Beyond rappelle pourquoi Metroid en 3D reste à part et s’impose comme l’un des titres les plus importants du catalogue Nintendo en 2025, si ce n'est le plus important. À condition d’accepter qu’il privilégie la maîtrise à la prise de risque.



MGG : 15/20

Après toutes ces années d'attente, difficile de ne pas considérer Metroid Prime 4 comme une petite déception. Si le cœur du jeu est toujours aussi bon et qu'il arrive encore à avoir quelques fulgurances côté level design, impossible de fermer les yeux sur les stigmates d'un développement que l'on devine tortueux. Somptueux sur Nintendo Switch 2, le dernier titre de Retro Studios est tout à fait correct, mais il ne parvient pas à marquer avec force l'histoire de la célèbre franchise.





IGN : 8/10

Il ne faut pas de pouvoirs psychiques pour comprendre la vision idéale que visait Metroid Prime 4: Beyond : le jeu tente de mêler l’excellente formule Prime à une histoire centrée sur les personnages et à un vaste hub central à explorer. Il n’atteint pas tout à fait cet objectif ambitieux, avec une zone désertique ouverte vieillissante qui ressemble surtout à du remplissage, et une galerie de personnages qui offre…





Gamespot : 8/10

Metroid Prime 4: Beyond donne parfois l’impression d’être le produit de son développement notoirement long et compliqué. À certains moments, il sert de capsule temporelle pour des tendances vidéoludiques qui sont apparues puis ont disparu au cours de la dernière décennie, comme un monde ouvert clairsemé ou un shooter d’escouade avec des coéquipiers contrôlés par l’IA. Ces éléments sont correctement réalisés, mais pas aussi habilement conçus…





TechRadar Gaming : 8/10

Metroid Prime 4: Beyond ne peut tout simplement pas être à la hauteur de toutes ces années d’attente, mais cela ne veut pas dire qu’il déçoit. Des visuels sublimes accompagnent des environnements époustouflants et une atmosphère alien unique. Son immense désert ouvert est cependant laborieux à traverser — même avec la nouvelle moto de Samus — mais Beyond reste malgré tout une aventure difficile à lâcher, avec ses qualités comme ses défauts.





Destructoid : 7,5/10

Annoncée pour la première fois en 2017, la nouvelle aventure FPS de Samus Aran est enfin arrivée, et elle en valait globalement la peine. Et bien que plusieurs problèmes persistants l’empêchent d’atteindre la grandeur, c’est un nouveau chapitre amusant et enthousiasmant que les fans de Metroid ne voudront absolument pas manquer.





GamesRadar+ : 7/10

Metroid Prime 4: Beyond est enfin là après 18 ans d’attente. Dans ses meilleurs moments, on a l’impression que le temps ne s’est jamais écoulé, tant je suis impressionné par les vibrations mélancoliques et mystérieuses de ce FPS axé sur l’exploration. Mais à d’autres moments, il est alourdi par d’étranges nouveautés qui détournent ce qui pourrait presque être l’une des meilleures aventures de Samus. Être aussi proche de la grandeur peut parfois être le sentiment le plus amer.





Games.cz : 7/10

Metroid Prime 4: Beyond est une suite bien conçue, dotée d’une bande-son fantastique, de boss excellents et de superbes environnements fermés, prouvant que Retro Studios n’a pas perdu son sens du savoir-faire. Mais autant le jeu peut émerveiller, autant il peut décevoir : le désert ouvert et sa moto étirent désagréablement le rythme, le backtracking est plus fatigant que d’habitude, et il y a nettement moins de nouveautés qu’on aurait pu espérer après dix-sept ans. Beyond s’adresse donc principalement aux fans existants.





VGC : 6/10

Metroid Prime 4: Beyond donne l’impression d’être coincé entre deux mondes. Lorsqu’il émule les précédents épisodes, le jeu est un régal, avec d’excellents combats de boss et des environnements magnifiques à explorer. Mais tout cela finit par être alourdi par des ajouts malvenus, une narration maladroite et un guidage excessif qui gâche la découverte.





Eurogamer : 6/10

Metroid Prime 4: Beyond est suffisamment agréable, et laisse entrevoir quelques éclats du Metroid d’antan, mais ce jeu aurait pu — et dû — être bien plus que cela.





Inverse : 6/10

Au final, une grande partie de Metroid Prime 4 ressemble à une expérience manquée. Aussi agréable soit-il d’explorer la Volt Forge frappée par les éclairs ou de fouiller les vestiges hantés de l’Ice Belt, les meilleurs moments du jeu sont enfouis sous la pénibilité.





GAMINGbible : 6/10

En tant que plus grand jeu Metroid Prime jamais conçu, il tombe néanmoins dans le piège classique de nombreux mondes ouverts : une impression écrasante de vide. Les niveaux eux-mêmes sont bons et superbes visuellement, mais ils sont tirés vers le bas par des PNJ trop présents et des parcours linéaires qui vont à l’encontre même du principe de metroidvania.





MyNintendoNews : 8/10

Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition est une vitrine impressionnante pour la Switch 2 et un jeu d’action-aventure constamment divertissant, offrant une expérience soignée. Mais les fans les plus dévoués pourraient trouver qu’il ne justifie pas entièrement l’attente ni son nom prestigieux. Pour chaque pas en avant (technique, réalisation, ergonomie), le jeu en fait parfois un en arrière à cause de choix étranges dans l’histoire ou le gameplay. Malgré cela, il demeure l’un des jeux les plus excitants de la console à ce jour, et un ajout de qualité à toute ludothèque Switch 2.





Everyeye.it : 8,4/10

Metroid Prime 4: Beyond est un jeu solide, complet et bien exécuté (ou presque) à tous les niveaux. Malgré un développement difficile et quelques mauvaises décisions de design, le retour de Samus est un titre qui fait honneur à l’histoire brillante de la saga et éclaire l’avenir de Prime et de Metroid dans son ensemble. Huit ans après ce logo révélé dans un Nintendo Direct, plus de dix-huit ans après le dernier épisode : l’attente en valait la peine.





WellPlayed : 8,5/10

Metroid Prime 4: Beyond prend des risques parfois maladroits en tentant de moderniser une formule très appréciée, mais dans l’ensemble, tout s’assemble pour en faire un épisode digne de la série. Même les fans les plus stricts devraient être satisfaits des fondamentaux, et pour ceux ouverts au changement, les nouveautés s’intègrent plutôt bien.





Invader : 8,8/10

Metroid Prime 4: Beyond marque un retour solide pour Samus, avec une exploration atmosphérique, un combat précis et des visuels soignés qui honorent la trilogie classique. Les nouvelles capacités psychiques renouvellent la formule, même si certaines additions — comme les PNJ trop bavards ou la zone-hub ouverte — atténuent un peu le feeling Metroid pur. Un retour moderne et confiant, qui réussit largement son atterrissage.





Game Informer : 8,8/10

Mes agacements face à Beyond sont largement éclipsés par une expérience d’exploration science-fiction impeccable et parfaitement maîtrisée. Découvrir tout ce que Viewros a à offrir est incroyablement gratifiant et procure une ambiance alien inégalée. L’attente d’un nouveau Metroid Prime a été longue, mais il suffit de quelques minutes dans Beyond pour se rappeler pourquoi nous brûlions d’envie de replonger dans cet univers depuis 18 ans.





Saudi Gamer : 9/10

Bien qu’il ne soit qu’une suite itérative, il n’existe vraiment pas grand-chose de comparable, et lorsqu’il oublie cette force et tente d’imiter d’autres shooters, il perd un peu de son éclat. Sinon, c’est une expérience unique en son genre.





Forbes : 9/10

Metroid Prime 4: Beyond valait l’attente. Les nouveaux personnages de l’histoire ne sont pas du tout trop bavards, et on retrouve toujours cette atmosphère mystérieuse et mélancolique de chasse au trésor alien que les fans adorent, désormais agrémentée d’une moto alien assez funky. Je continue de préférer la trilogie Prime originale, quasi irréprochable, mais Beyond demeure un jeu excellent de bout en bout.





Nintenduo : 9,2/10

Metroid Prime 4: Beyond est un digne successeur de la trilogie originale, entièrement optimisé pour la Nintendo Switch 2 afin d’exploiter ses nouvelles capacités de contrôle. Il n’existe pas beaucoup d’expériences d’action-aventure 3D de ce calibre, et Retro Studios parvient à équilibrer la formule Metroid Prime tout en introduisant des innovations qui, qu’on les aime ou non, aboutissent à une épopée spatiale mémorable.





Nintenderos : 10/10

Metroid Prime 4: Beyond est, sans aucun doute, le retour que les fans attendaient depuis près d’une décennie. Retro Studios a parfaitement équilibré l’essence classique de Metroid Prime avec des innovations qui revitalisent l’expérience, livrant une aventure à la fois accessible aux nouveaux joueurs et fidèle au défi et à la profondeur qui définissent la franchise. L’atmosphère unique du jeu, la richesse de son monde et son gameplay profondément ancré dans l’exploration et le combat font de cet épisode quelque chose de véritablement exceptionnel.



