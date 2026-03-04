Highguard nous fait une 'Concord', le jeu multi va être débranché au bout de 6 semaines de vie

On l'a tous vu venir et c'est désormais acté : Highguard, le free-to-play ambitieux de Wildlight Entertainment (les anciens de Respawn), c’est déjà fini. À peine six semaines après avoir fait sensation lors des Game Awards 2025 avec ce fameux “one more thing” de Geoff Keighley, le studio californien a annoncé hier que les serveurs fermeront définitivement le 12 mars 2026, laissant derrière lui un lancement qui avait pourtant suscité beaucoup de curiosité mais qui n’a pas réussi à transformer l’essai. Lors de sa sortie le 26 janvier dernier, Highguard avait attiré plus de 2 millions de joueurs, un chiffre flatteur qui a sans doute donné de faux espoirs à l’équipe, mais rapidement, le soufflé est retombé : aujourd’hui, il ne reste même pas 500 joueurs simultanés sur Steam, preuve que la curiosité initiale n’a pas suffi à créer une vraie communauté durable.









La chute a été brutale, et elle s’est accompagnée d’une vague de licenciements dès février, qui a touché la majorité du studio. Au départ, Wildlight avait évoqué le départ “d’un certain nombre de membres de l’équipe”, laissant croire qu’un noyau de développeurs continuerait de soutenir le jeu, mais les choses se sont rapidement accélérées lorsque l’on a appris que Tencent, principal investisseur derrière le projet, avait décidé de couper les vivres face à des chiffres jugés insuffisants. La fermeture définitive de Highguard ne surprend donc personne : c’était l’issue quasi inévitable pour un jeu-service qui n’a pas su retenir ses joueurs, malgré l’expérience de ses développeurs venus de titres comme Apex Legends, et malgré un concept mêlant affrontements FPS, montures chevauchables et défense d’objectifs qui avait tout pour séduire sur le papier.







Dans son communiqué, Wildlight ne cache rien et reconnaît que le problème principal a été de ne pas réussir à bâtir une base de joueurs suffisamment solide pour soutenir le jeu sur le long terme, tout en invitant les quelques irréductibles encore présents à profiter des derniers grands matchs avant la fermeture. Et pour la dernière ligne droite, le studio prévoit quand même une petite mise à jour : un nouveau Gardien, une nouvelle arme et des arbres de compétences, un clin d’œil aux ambitions initiales qui résonne comme un chant du cygne pour ce titre qui aura vécu trop vite pour s’imposer.

Bref, c’était prévisible, et Wildlight a tiré la sonnette d’alarme avant qu’il ne soit trop tard. Le free-to-play californien aura vécu son rêve éphémère, et les serveurs fermeront donc le 12 mars 2026, laissant derrière eux un lancement prometteur mais fugace, un exemple de plus du fait que dans ce modèle économique, la visibilité médiatique et le marketing ne remplacent jamais une base de joueurs engagée.



