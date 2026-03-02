PlayStation est en train de faire marche arrière sur le PC pour protéger ses exclus solo, la PS6 en ligne de mire

Depuis plusieurs années, Sony Interactive Entertainment semblait avoir trouvé une formule assez simple pour concilier exclusivité console et ouverture au marché PC : lancer ses grosses productions d’abord sur PS5, profiter de l’effet vitrine pour stimuler les ventes de la machine, puis proposer quelques mois ou années plus tard une version PC destinée à élargir l’audience et à rentabiliser davantage les investissements colossaux nécessaires à la production de ces blockbusters. Cette stratégie, amorcée en 2020 avec l’arrivée sur PC de Horizon Zero Dawn, avait rapidement pris de l’ampleur puisque plusieurs titres emblématiques des PlayStation Studios ont suivi, notamment God of War, Marvel's Spider-Man, The Last of Us Part 1 ou encore Ghost of Tsushima, donnant progressivement l’impression que Sony adoptait, à sa manière, une logique multiplateforme proche de celle observée chez Microsoft. Or, selon plusieurs informations rapportées par le journaliste Jason Schreier, la direction de Sony aurait récemment décidé de ralentir fortement ce mouvement, voire de mettre un terme aux portages PC de ses grandes productions solo. Il s'agirait là d'un revirement stratégique qui marquerait un changement notable dans la manière dont l’entreprise envisage l’avenir de son écosystème.







L'EXCLU FAIT VENDRE, ET OUAIS !





D’après les sources de Schreier, Sony ne compterait pas abandonner complètement le PC, mais la plateforme ne serait plus perçue comme un relais systématique pour les grosses exclusivités narratives qui constituent depuis des années l’ADN de la marque PlayStation. Autrement dit, les jeux solo à gros budget (qui servent souvent de locomotives commerciales pour les consoles) resteraient avant tout des produits destinés à valoriser l’écosystème PlayStation. Concrètement, plusieurs projets très attendus ne devraient pas connaître de version PC, parmi lesquels Ghost of Yōtei ou encore Saros, le nouveau projet du studio Housemarque, tandis que Marvel's Wolverine serait le premier jeu concerné par cette nouvelle orientation. À l’inverse, Sony continuerait d’envisager des sorties simultanées ou rapides sur PC pour les jeux multijoueurs ou les titres conçus comme des services en ligne. Il faut dire que le succès spectaculaire de Helldivers 2 a été réalisé précisément sur une base de joueurs large et active répartie entre PC et console.









Ce possible changement de cap s’explique en partie par des considérations d’image et de stratégie commerciale, car si les portages PC ont permis à Sony de vendre plusieurs millions d’exemplaires supplémentaires de ses jeux, ils posent aussi une question fondamentale pour un constructeur de consoles : celle de la valeur de l’exclusivité. En interne, certaines équipes auraient ainsi exprimé leurs inquiétudes quant au fait que la sortie de ces jeux sur PC, même tardive, puisse progressivement affaiblir l’attrait de la console elle-même, puisque l’argument principal d’une machine dédiée reste souvent l’accès à un catalogue que l’on ne trouve nulle part ailleurs. L’équation est d’autant plus délicate que l’industrie observe actuellement des stratégies très différentes selon les acteurs : Nintendo continue de défendre un modèle reposant presque entièrement sur ses exclusivités internes, tandis que Microsoft a progressivement adopté une logique beaucoup plus ouverte où les jeux Xbox arrivent simultanément sur plusieurs plateformes, parfois même concurrentes. Dans ce contexte, Sony semble chercher un équilibre intermédiaire, consistant à exploiter le PC comme une opportunité commerciale ponctuelle sans pour autant transformer ses licences phares en produits multiplateformes systématiques.







MOINS RENTABLES QUE PRÉVU LES PORTAGES PC





Il faut également rappeler que l’impact économique du PC reste relativement limité dans l’ensemble des revenus PlayStation. Lors de l’exercice fiscal 2024-2025, les ventes de jeux en dehors de l’écosystème PlayStation (et donc PC) représentaient environ 565 millions d’euros, soit moins de 5% du chiffre d’affaires logiciel total de Sony. Une somme conséquente à l’échelle absolue, mais qui demeure marginale comparée aux revenus générés directement par la vente de jeux et de services sur console, ce qui peut expliquer pourquoi Sony semble aujourd’hui privilégier la protection de son écosystème plutôt que l’expansion maximale de son catalogue. De plus, certains portages récents, comme ceux de Horizon Forbidden West, God of War Ragnarök ou Marvel's Spider-Man 2, auraient rencontré un succès plus modéré sur PC que les premières conversions, ce qui prouve que l’effet de nouveauté initial commence peut-être à s’estomper.





Si cette orientation se confirme, Sony adopterait donc une position stratégique à rebours, mais qui s'explique aussi par l'arrivée prochaine et pas si lointaine de la PS6. Sony a toujours compris que les exclus font vendre, et si le constructeur japonais veut que sa PS6 cartonne dans les charts, mieux vaut garder ses meilleures cartouches pour soi. Logique.



