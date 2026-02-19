Razer Huntsman Signature Edition : un clavier gaming de luxe à 500€, tous les détails

Chez Razer, on est toujours force de proposition quand il est question d'innover, ou du moins se faire remarquer et aujourd'hui, le fabricant singapourien s’aventure sur le terrain du luxe technologique avec le Huntsman Signature Edition, un clavier haut de gamme produit en série limitée à 1 337 exemplaires numérotés et pensé comme une pièce d’exception autant qu’un périphérique de jeu luxueux, puisqu'il est proposé à 499€. Présenté comme le fleuron du savoir-faire de la marque, ce modèle mise d’abord sur une fabrication particulièrement soignée. Chaque unité passe par un processus complexe mêlant usinage CNC, anodisation, polissage manuel et revêtement PVD, un traitement habituellement réservé à l’horlogerie ou à la joaillerie. Le châssis en aluminium 6063 se veut à la fois robuste et élégant, tandis que les touches PBT texturées côtoient une touche métallique polie effet miroir, ornée de l’emblème à trois têtes emblématique de Razer.









Sur le plan technologique, le clavier intègre les switches optiques analogiques de seconde génération, capables d’ajuster dynamiquement le point d’activation pour adapter la frappe aux préférences de l’utilisateur. La technologie HyperPolling à 8 000 Hz vise une latence quasi inexistante, tandis que le mode Rapid Trigger permet des activations et réinitialisations extrêmement rapides, un atout pour les jeux compétitifs nécessitant des actions répétées et instantanées. Razer met également en avant une architecture interne multicouche associant mousses et matériaux insonorisants afin d’obtenir une signature sonore plus maîtrisée et un toucher plus homogène. Razer précise aussi que le le Huntsman Signature Edition insiste sur l’expérience sensorielle globale, avec une belle acoustique de frappe, une belle rigidité du châssis et un retour tactile qui font référence aux fabricants de claviers custom haut de gamme.





Le clavier Huntsman Signature Edition se dote du coup d'une garantie de 5 ans. C'est évidemment le minimum syndical quand on lâche 500€ dans un clavier. En tout cas, il fait envie. Voici des images officielles.



















