Razer Kiyo Pro Ultra : une webcam avec un capteur digne d'un réflex, voici toutes ses spécificités

Razer a profité du CES 2023 de Las Vegas pour annoncer Razer Kiyo Pro Ultra, le nouveau modèle de sa webcam qui continue de s'améliorer. Lancée en 2017, cette petite caméra doté d'une ring proposait il y a 5 ans un capteur en 1080p et des spécificités techniques forcément moindres. Avec cette version Pro Ultra, Razer entend bien redéfinir les standards, que ce soit au niveau de l'affichage, de la fluidité des images, afin de proposer une meilleure définition pour les streameurs et les créateurs de contenu. La grande particularité de cette Razer Kiyo Pro Ultra, c'est la présence d'un nouveau capteur, le plus grand jamais intégré dans une webcam et digne même d'un réflex en termes de rendu selon le fabricant. En effet, on retrouve le capteur 1/1.2" STARVIS 2 de Sony, fort de pixels de 2.9 μm, ce qui va permettre de capturer toujours plus de lumière et d'informations dans les images, et ainsi obtenir des niveaux de détails et de couleurs plus importants. Razer a d'ailleurs associé le STARVIS 2 avec un objectif doté d'une focale F/1.7, pour capturer près de 4 fois plus de lumière que les autres webcams, ce qui assure des claires et nettes même en basse luminosité.







Par ailleurs, cette Razer Kiyo Pro Ultra est capable de convertir des séquences RAW 4K30 (ou 1080p60) en images non compressées 4K24, 1440p30 ou 1080p60. L'appareil est même dpté d'une I.A. capable de suivre les visages et de garder l'auto-focus dessus, avec en sus une vraie stabilité. Mieux, on apprend que la webcam est capable de flouter l’arrière-plan via un effet bokeh, une technologique qu'on retrouve déjà sur les smartphones. Grâce au Razer Synapse, il est possible d'affiner ou d'ajuster la qualité des images grâce à divers paramètres personnalisables, comme l'ISO, la vitesse d'obturation, le panoramique, l'inclinaison, etc. Autrement, la Razer Kiyo Pro Ultra dispose d'une connectivité en USB 3.0, et promet d'être plug & play. Elle est disponible depuis le 5 janvier 2023 au prix de $299.99 USD ou 349.99€, uniquement sur Razer.com et dans certains RazerStores.