Xbox : une manette collector "Captain Falcon America" grâce à Razer et Microsoft

Marvel a le vent en poupe, ce n'est pas un scoop, mais depuis plusieurs mois, on observe une multiplication des partenariats pour profiter de la hype autour des super-héros créés par Stan Lee et Jack Kirby. Alors qu'on apprend l'arrivée du service Marvel Unlimited dans le Xbox Game Pass Unlimited (une offre limitée dans le temps cependant), voilà que Razer nous annonce avoir réalisé une collaboration avec Microsoft et Marvel pour proposer une manette collector aux couleurs de Captain America, mais dans sa version Sam "Falcon" Wilson. Forcément, avec la mort de Steve Rogers dans le MCU et le passage de relais avec son ami et coéquipier dans la série Disney + "Faucon et le Soldat de l'Hiver", l'inspiration du nouveau Captain America ne pouvait provenir que de son dernier costume.Même si ce dernier est assez contestable dans son rendu final dans la série, c'est à partir de cette base que cette manette collector a été réalisée. On retrouve donc ce mariage entre les couleurs blanc, bleu et rouge, sachant que c'est la partie plastron du costume qui est représenté sur la manette. Histoire d'aller plus loin, une station de recharge rapide est également livrée avec, et elle permet de continuer le design du Captain America, avec les éléments graphiques du bouclier qu'on retrouve dessus, à savoir l'étoile du drapeau américain. Bien entendu, on retrouve tous les éléments du controller classique, comme les grips de part et d'autre de la manette pour une parfaite prise en main. On s'aperçoit aussi qu'au dos, le logo Captain America a été placé au niveau de l'emplacement des piles. Forcément, puisqu'il s'agit d'une manette collector en édition limitée, le prix a été gonflé et il faudra débourser pas moins de 179,99$ pour essayer de l'obtenir. On a bien dit "essayer"...