The Witcher 3 a 10 ans : Xbox sort deux manettes collectors, elles sont superbes

Dix ans. Une décennie que Geralt de Riv traîne sa carcasse. The Witcher 3 Wild Hunt fête son anniversaire ce mois-ci, et chez CD Projekt Red, on n’a pas fait les choses à moitié. Plutôt que de ressortir une énième version du jeu, le studio polonais a préféré s’associer avec Xbox pour concevoir deux manettes collector qui transpirent le cuir tanné, le sang séché et la nostalgie des nuits blanches. Au menu, deux beautés forgées pour les joueuses et les joueurs qui ont le goût du détail et le sens du style :





- La manette sans fil Xbox – Édition spéciale 10ᵉ anniversaire The Witcher 3, à 79,99€.

- La manette Xbox Elite Series 2 – Core, Édition spéciale The Witcher 3, à 169,99€









Les deux modèles arborent un design travaillé avec soin. On retrouve l’iconique médaillon du loup, juste sous le bouton Xbox, les yeux rouges comme un Nekker sous méthamphétamine. Les gâchettes, elles, jouent sur le symbolisme : acier d’un côté, argent de l’autre, comme les deux lames que Geralt trimballe dans son dos depuis 2007. C’est classe, c’est subtil, c’est presque trop beau pour rester dans une vitrine. Et pour les plus observateurs, un autre détail en jette : des caractères glagolitiques, la plus ancienne écriture slave, directement gravés sur la coque.













Ce n’est pas juste une skin balancée sur une coque. Joshua Flowers, le boss de l’équipe design chez CD Projekt Red, a bossé le truc comme une relique magique. Selon lui, la manette devait avoir “l’allure d’un objet qui a traversé les combats, marqué par le temps, comme si elle avait vécu les aventures de Geralt avec vous”. Et franchement, c’est réussi. Le rendu a ce côté patiné, rugueux, comme une pièce d’équipement lootée après un contrat épique. On sent l’amour du jeu et du détail. Les deux manettes sont disponibles exclusivement sur le Microsoft Store, dans la limite des stocks as usual.