The Witcher 3 : le patch next gen' est disponible, il y en a pour 50Go, nouveau trailer

Après des années d'attent et quelques reports inattendus, la version dite "next gen" de The Witcher 3 est désormais une réalité. CD Projket Red vient en effet de déployer la mise à jour qui permet de réhausser toute la partie technique du jeu. Il est possible dès maintenant de télécharger les fichiers qui vont permettre au jeu d'avoir un nouveau rendu sur PC, PS5 et Xbox Series. Ray Tracing en temps réel sur PC, des modes Ray Tracing et Performance sur PS5 et Xbox Series X, ainsi que des modes Performance et Qualité sur Xbox Series S, support de DLSS sur PC et AMD FidelityFX Super Resolution sur toutes les plateformes next-gen, des temps de chargement plus rapides et plus encore, il y a de quoi se faire plaisir. Sans oublier que cette version next gen rajoute aussi du contenu, notamment une quête inspiré de la série Netflix avec cosmétiques à l'appui, de nouvelles options de caméra, un lancement de Signes rapide, un Mode Photo, la progression cross-plateformes, des améliorations de la carte et de l’interface utilisateur, une sélection de mods créés par la communauté intégrés à l’expérience, et d'autres choses encore.Ceux qui n'ont jamais acheté The Witcher 3 peuvent d'ailleurs se diriger vers la Complete Edition qui contient tous les contenus qu'on vient de viter, mais aussi tous les DLC et autres extensions, telles que Hearts of Stone et Blood and Wine, mais aussi pas moins de 16 autres contenus additionnels.