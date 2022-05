The Witcher 3 : un visuel autoritaire pour les 7 ans et une date pour les versions PS5 et Xbox Series

Maintenant que le bad buzz Cyberpunk 2077 est dans le rétroviseur, CD Projekt Red peut se concentrer sur la suite de ses projets. Parmi ceux-là, la version dite next gen' de The Witcher 3 qui se fait attendre et qui ne cesse d'être repoussée, mais dont on vient d'avoir des nouvelles. En effet, suite à la date anniversaire du 19 mai 2022, le studio polonais a publié tout d'abord un nouveau visuel de son jeu, afin de fêter ses 7 ans d'existence. On y voir un Geralt de Riv dans une position d'attaque, le regard froid et perçant, qui lui confère une stature autoritaire. L'illustration est splendide et fait déjà office de fond d'écran chez certains joueurs. CD Projekt Red en a profité pour annoncer que la version optimisée pour PS5 et Xbox Series X|S arrivera au dernier trimestre de l'année 2022. On rappelle que ce retard a été causé par le rattrapage in extremis du portage en interne, après avoir confié le travail d'optimisation à Saber Interactive, qui s'est donc vu retirer le projet. Pour quelles raisons ? On ne le saura probablement jamais... En attendant, on sait que c'est un affichage 4K natif, du 60fps, du Ray-Tracing et des temps de chargement réduits. Espérons que le résultat soit à la hauteur.