The Witcher 3 : les versions next gen arrivent, et c'est pour très bientôt !

Ça bouge pas mal du côté de CD Project Red qui retrouve ses couleurs après deux ans à raser les murs suite au lancement chaotique de Cyberpunk 2077. Non seulement le jeu fait une magnifique remontada dans le coeur des joueurs, mais en plus, le jeu profite d'un bel engouement depuis la sortie de la série animé sur Netflix que tout le monde s'accorde à dire que c'est du très bon boulot. On se rappelle également que le studio polonais avait communiqué sur le report des versions next gen, PS5 et Xbox Series, de The Witcher 3 à une date ultérieure et inconnue. C'était en avril dernier et depuis, plus rien, aucune prise de parole de la part du studio. Mais la bonne suprise vient de tomber il y a quelques minutes avec un communiqué de presse, annonçant l'arrivée de ces versions améliorées pour le 14 décembre 2022 sur PS, Xbox Series et PC. Des dizaines d’améliorations visuelles, de performance et techniques par rapport à l’original sont prévues, comme l'introduction du Ray Tracing, de meilleurs temps de chargement sur les consoles, ainsi qu’une variété de mods mis à disposition.Histoire que l'expérience soit la plus complète possible, cette version next gen' de The Witcher 3 disposera de tous les DLC sortis jusqu’à maintenant, mais aussi les deux extensions majeures que sont "Hearts of Stone" & "Blood and Wine". A noter que les version PS4, Xbox One et Nintendo Switch profiteront elles aussi d'une mise à jour, avec de nombreuses additions et améliorations, ainsi que le contenu additionnel au thème du Witcher de Netflix. Pas de vidéo pour le moment, il va falloir attendre la semaine prochaine pour un livestream spécial qui nous présentera l'ensemble de ces améliorations. Rendez-vous est pris.