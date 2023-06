The Witcher 3 s'est vendu autant que Red Dead Redemption 2, voici les nouveaux chiffres

S'il y a bien une licence qui a fait connaître le studio CD Projekt Red à travers le monde, c'est bien The Witcher, et plus précisément son troisième épisode qui continue encore et toujours de se vendre. Les derniers résultats financiers de la société ont permis de révéler de nouveaux chiffres de vente et l'on apprend que The Witcher 3 a franchi la barre des 50 millions d'exemplaires écoulés dans le monde, depuis sa sortie il y a 8 ans, en 2016. C'est autant que le sventes globales de Red Dead Redemption 2 (qui est néanmoins parvenu à atteindre ce chiffre plus rapiement), mais cela prouve l'intérêt continu d'un jeu qui a d'ailleurs reçu sa mise à jour next gen il y a peu. Il faut dire que la série Netflix a permis au jeu de connaître une nouvelle jeunesse, et ainsi de lui permettre de se classer parmi les 10 jeux vidéo les plus vendus de l'Histoire. Si le chiffre d'affaire de CD Projekt Red a connu une baisse de 19% avec 38,7 millions d'euros, le studio polonais enregistre un résultat net en hausse de 1% avec 15,4 millions d'euros. L'avenir pour CD Projekt Red s'inscrira Cyberpunk 2077 qui sera de retour avec son extension Phantom Liberty, et qu'on verra lors du Summer Game Fest dans quelques semaines, tandis qu'un remake de The Witcher est également en pleine production, avec une équipe de plus de 220 personnes. Autant vous dire que ces deux licences vont continuer à nous raconter des histoires dans les prochaines années.