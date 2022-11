The Witcher 3 : la mise à jour next gen' s'offre un trailer avec du gameplay, les nouveautés dévoilées

Teasées depuis le début de l'année, les version next gen' de The Witcher 3 seront prochainement une réalité. Dès le 14 décembre 2022, tous les possesseurs du jeu pourront en effet le mettre à niveau et profiter des nouvelles caractéristiques techniques censées transcender l'expérience. Dans le trailer qui accompagne l'annonce et qui dévoile enfin du gameplay, on apprend que le jeu dispose de modèles et de textures 4K, d'un framerate à 60 images par seconde, de la technologie du Ray-Tracing, d'un mode Photo, d'un gameplay qui a été amélioré et cerise sur le gâteau, du contenu inspiré par la série Netflix portée par Henry Cavill - enfin, plus pour longtemps. On pourra aussi compter sur des features inédites selon la plateforme, puisque la version PS5 profitera des fonctionnalités de la DualSense pour proposer des retours haptiques et l'utilisation des gâchettes adaptatives. Sur PC, plus d'options sontf garanties telles que la prise en charge du DLSS et du FSR pour FidelityFX Super Resolution. On imagine aussi que les écrans ultra wide devraient être pris en compte également. En attendant de goûter au gameplay amélioré, jetons donc un oeil au trailer.