The Witcher 3 : les versions physiques PS5 et Xbox Series ont enfin une date et une jaquette

Disponible en téléchargement depuis le 14 décembre dernier, la mise à jour next gen de The Witcher 3 aura droit à une sortie physique, on le sait depuis plusieurs mois. Si CD Projekt Red a confirmé à quelques médias américains que son arrivée se fera courant janvier, le studio polonais est resté vague quant à la date de sortie exacte. C'était sans compter sur les indiscrétions d'Amazon qui a carrément vendu la mèche, en publiant non seulement la fiche technique du jeu, mais aussi la nouvelle jaquette de ces versions PS5 et Xbox Series. C'est donc le 26 janvier 2023 que les amoureux des jeux matériels pourront se jeter sur le titre, et ce malgré une jaquette bien décevante. Il faut dire que CD Projekt Red ne s'est pas cassé la tête, en reprenant le visuel des autres versions, rajoutant du texte pour signifier les nouveautés incluses. Les récompenses à travers le monde, les améliorations techniques, tous les DLC et bien sûr, le rajout des bonus liés à la série Netflix, rien ne manque. Clairement, on aurait pas craché sur un visuel différent, histoire de marquer le coup.