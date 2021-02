The Witcher 3 : la scène de bain de Geralt avec les graphismes PS1

S'il y a bien un phénomène qui a le vent en poupe dans le jeu vidéo ces dernières années, ce sont les demakes. Il s'agit ni plus ni moins que de dégrader un jeu iconique moderne pour le faire apparaître sous les traits d'une version antérieure, rétro si possible. Généralement, ce sont les graphismes façon "PS1" qui sont utilisés, puisqu'à l'époque, la 3D était à ses balbutiements, la modélisation des personnages et et des décors étaient ultra géométriques, les textures pixellisées à mort et le rendu forcément obsolète. Récemment, c'est le jeu Cyberpunk 2077 qui avait été passé à la moulinette du demake PS1, Bloodborne aussi il y a quelques années ; mais aujourd'hui, c'est au tour de The Witcher 3 d'y avoir droit. C'est d'ailleurs un certain Anders Lundbjörk qui s'est chargé de la transformation physique du jeu, lui qui s'était déjà occupé de Cyberpunk 2077 en décembre dernier.Pour ce faire, il a choisi une scène culte du jeu de CD Projekt Red, celle où Geralt de Riv prend tranquillement son bain dans une bassine en bois, laissant apparaître ses guiboles, et accompagné d'une Yenefer les fesses à l'air. Forcément, avec un rendu visuel aussi cubique et pixellisé, la scène perd tout son charme, et c'est sans doute la raison pour laquelle notre développeur a décidé de changer la fin pour la tourner en version humoristique. On voit en effet que Geralt est porté sur une carte du jeu Gwent, ce qui lui vaut des reproches de la part de Yennefer qui se prend alors un méchant "Ta gueule" de la partde Geralt. Pire, il aggrave sa situation en disant, on le cite : "Triss est ma Waifu". Pas étonnant que Yennefer use de ses pouvoirs pour le téléporter dans l'océan et de se faire dévorer par un Noyeur, ces créatures sous-marines à la peau bleuâtre. La vidéo est en ligne depuis 3 jours à peine et cumule déjà plus de 270 000 vues au moment où l'on écrit ces lignes.