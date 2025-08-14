<meta itemprop="name" content="Vidéo Neo Berlin 2087 : une nouvelle vidéo avec du gameplay juste avant la gamescom 2025" /> <meta itemprop="description" content="La gamescom 2025, c'est dans quelques jours, et du côté de certains studios, on prend de l'avance. C'est le cas avec Elysium Game Studio qui balance déjà une vidéo de son jeu, Neo Berlin 2087."/> <meta itemprop="width" content="750" /> <meta itemprop="height" content="421" /> <meta itemprop="thumbnailURL" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/n/e/neo-berlin-2087/vv/neo-berlin-2087-68a19ceb0e7b5.jpg" /> <meta itemprop="associatedArticle" content="https://www.jeuxactu.com/neo-berlin-2087-une-nouvelle-video-avec-du-gameplay-juste-avant-la-gam-131130.htm" /> <meta itemprop="embedUrl" content="https://www.jeuxactu.com/videos/player-37137.htm" /> <meta itemprop="image" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/n/e/neo-berlin-2087/vv/neo-berlin-2087-68a19ceb0e7b5.jpg" /> <meta itemprop="headline" content="La gamescom 2025, c'est dans quelques jours, et du côté de certains studios, on prend de l'avance. C'est le cas avec Elysium Game Studio qui balance déjà une vidéo de son jeu, Neo Berlin 2087."/><meta itemprop="duration" content="P0H02M35S" />

La gamescom 2025, c'est dans quelques jours, et du côté de certains studios, on prend de l'avance. C'est le cas avec Elysium Game Studio qui balance déjà une vidéo de son jeu, Neo Berlin 2087. Annoncé en 2021, le titre a attiré l'attention l'année passé et semble prêt à se montrer lors du salon allemand. On ne sait pas si le jeu sera jouable sur place, mais c'est l'occasion de montrer des images de gameplay de ce FPS qui mélangera action et enquêtes en vue subjective et troisième personne. Le gameplay n'hésitera pas à faire appel à des séquences en bullet time, histoire de donner du peps à certains moments importants. Quant à l'histoire, on va se retrouver dans un futur sombre, dystopique aussi, puisque la ville de Berlin est devenue un lieu où les riches vivent dans le luxe grâce aux avancées technologiques et à la cybernétisation, tandis que les pauvres survivent dans la misère des bas-fonds. Une société profondément divisée, marquée par l’oppression, la violence et l’injustice.

On va incarner Nolan, un détective doté d’aptitudes uniques pour comprendre le comportement humain, trouver des indices et même pirater l’esprit des suspects afin d’en extraire des pensées, souvenirs et émotions. Son enquête va le conduire vers une vaste conspiration qui menace non seulement sa vie mais aussi l’avenir de toute la ville. Au fil de son enquête, il va croiser Natalie, une femme indépendante et débrouillarde, avec qui il partage un lien intense. Ensemble, ils devront affronter des dilemmes moraux, leurs propres démons, et les forces obscures qui cherchent à les détruire. Leur relation sera mise à l’épreuve par la trahison, le sacrifice et la quête de justice. Mais l’histoire ne se limite pas à la ville. Le joueur doit aussi explorer le Wasteland, une terre désolée où survivent des parias organisés en factions. On y trouve des colonies abandonnées, des ressources rares (nourriture, eau, pièces cybernétiques) et surtout des machines détraquées errant sans contrôle. Les affrontements varient : les machines, plus nombreuses la nuit, lâchent plus de pièces cybernétiques, tandis que les humains sont plus fréquents le jour.



Rien d'original, on sent que le projet puise ses inspirations à droite et à gauche et beaucoup du côté de Cyberpunk 2077, mais on va attendre de prendre le jeu en mains avant de faire les aigris de service. Pas de date de sortie pour le moment, mais on sait que le jeu sort sur PC, PS5 et Xbox Series.











