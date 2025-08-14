On va incarner Nolan, un détective doté d’aptitudes uniques pour comprendre le comportement humain, trouver des indices et même pirater l’esprit des suspects afin d’en extraire des pensées, souvenirs et émotions. Son enquête va le conduire vers une vaste conspiration qui menace non seulement sa vie mais aussi l’avenir de toute la ville. Au fil de son enquête, il va croiser Natalie, une femme indépendante et débrouillarde, avec qui il partage un lien intense. Ensemble, ils devront affronter des dilemmes moraux, leurs propres démons, et les forces obscures qui cherchent à les détruire. Leur relation sera mise à l’épreuve par la trahison, le sacrifice et la quête de justice. Mais l’histoire ne se limite pas à la ville. Le joueur doit aussi explorer le Wasteland, une terre désolée où survivent des parias organisés en factions. On y trouve des colonies abandonnées, des ressources rares (nourriture, eau, pièces cybernétiques) et surtout des machines détraquées errant sans contrôle. Les affrontements varient : les machines, plus nombreuses la nuit, lâchent plus de pièces cybernétiques, tandis que les humains sont plus fréquents le jour.
Rien d'original, on sent que le projet puise ses inspirations à droite et à gauche et beaucoup du côté de Cyberpunk 2077, mais on va attendre de prendre le jeu en mains avant de faire les aigris de service. Pas de date de sortie pour le moment, mais on sait que le jeu sort sur PC, PS5 et Xbox Series.
Neo Berlin 2087 : une nouvelle vidéo avec du gameplay juste avant la gamescom 2025
Jeu : FPS
Editeur : Elysium Game Studio
Développeur : Elysium Game Studio
N.C.
N.C.
N.C.
