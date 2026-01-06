Resident Evil 9 Requiem : des images en pleine ville avec trafic routier et plein de PNJ

Resident Evil 9 Requiem continue de faire monter la pression, et cette fois-ci, c’est NVIDIA qui en dit un peu plus sur ce qui nous attend. En effet, un nouveau trailer technique vient d’être dévoilé, et il confirme une chose : le jeu proposera des séquences en pleine ville, avec du trafic routier, de nombreux PNJ et une ambiance urbaine particulièrement vivante. Autant dire un vrai changement d’échelle pour la licence. Autrement, cette nouvelle vidéo met surtout l’accent sur la partie technique, avec l’utilisation du DLSS 4 et du path tracing sur PC. Le résultat est clairement impressionnant. Les jeux de lumière, les ombres dynamiques et les reflets donnent une vraie profondeur aux environnements, ce qui renforce encore plus l’atmosphère oppressante propre à la série. Entre les néons, les rues plongées dans l’obscurité et les intérieurs faiblement éclairés, l’horreur gagne clairement en réalisme.









NVIDIA précise d’ailleurs que Resident Evil Requiem sera optimisé pour une large gamme de configurations PC, tout en tirant pleinement parti des cartes graphiques compatibles. Le path tracing permettra notamment de gérer plusieurs sources lumineuses en même temps, avec des reflets et des réfractions plus naturels, notamment à travers le verre. Des détails qui font toute la différence lors de l’exploration. À noter aussi que le jeu sera disponible sur GeForce NOW dès sa sortie sur PC. Les abonnés Ultimate pourront ainsi profiter d’une puissance équivalente à une GeForce RTX 5080, avec le DLSS 4 activé, même en streaming.





Pour rappel, Resident Evil 9 Requiem sortira le 27 février 2026 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, ainsi que sur Nintendo Switch 2. Si ce trailer est un avant-goût de ce que le jeu proposera, Capcom semble bien décidé à frapper fort pour ce nouvel épisode, en plus du fait de retrouver Leon S. Kennedy vieilli.















