Nous sommes à quelques jours de la sortie de Mario Tennis Fever et Nintendo a décidé de faire plaisir aux joueurs qui attendent le jeu avec impatience en dévoilant la cinématique qui sert d'introduction au moment de lancer l'aventure. On parle ici d'aventure car le mode solo permettra effectivement de partir dans une quête d'apprentissage sur les terrains de tennis du monde Champignon. Mais évidemment, l'intérêt du jeu sera de réaliser les meilleurs top spin et autres passing shot, sans oublier ces raquettes magiques qui permettront de déclencher des attaques spéciales sur le terrain. Tout le monde sera là et le casting changera un peu la façon de jouer et de se comporter sur le terrain.
La sortie de Mario Tennis Fever est attendue pour le 12 février 2026, en exclusivité sur Nintendo Switch 2.
Mario Tennis Fever : Nintendo dévoile la jolie cinématique d'intro
Jeu : Action
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
12 Fév 2026
