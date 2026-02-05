Planet of Lana 2 précise sa date de sortie et dévoile une démo jouable

Deuxième épisode d’un cinematic platformer particulièrement apprécié pour son atmosphère et sa narration visuelle, Planet of Lana 2 Children of the Leaf vient de rentrer dans sa phase de grande communication, puisque c'est officiel, le titre débarquera le 5 mars prochain. Le nouveau trailer diffusé à l’occasion de cette annonce met en avant plusieurs évolutions notables, avec davantage de mécaniques de gameplay, un univers toujours aussi soigné, ainsi qu’une relation renouvelée entre Lana et Mui. Le studio promet également une durée de vie doublée par rapport au premier opus, accompagnée d’une exploration plus poussée. Les joueurs pourront notamment nager et plonger sous l’eau, rencontrer de nouveaux personnages et faire face à des ennemis inédits. Autant d’ajouts qui laissent espérer une expérience plus dense, sans renier l’identité contemplative de la licence. Pour se faire une idée concrète de cette suite, une démo jouable sera disponible le 11 février sur toutes les plateformes, à l’exception des consoles Nintendo, où elle arrivera ultérieurement.





Planet of Lana 2 Children of the Leaf sortira le 5 mars 2026 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Switch 2.























