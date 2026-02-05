Horizon Hunters Gathering : c'est le jeu multi online de Guerrilla, avec une DA cartoon proche de Fortnite

Après des années de rumeurs incessantes, Guerrilla Games a enfin levé le voile sur son projet multijoueur en ligne dans l’univers d’Horizon. Le jeu s’appelle Horizon Hunters Gathering, et il représente une étape importante pour Sony, à savoir réussi à imposer ses licences solo sur le terrain du jeu coopératif et multijoueur. Et croyez-nous, la partie est loin d'être gagnée. Mais avant de partir dans une longue description, il est de bon ton de rappeler que Horizon Hunters Gathering n’a rien à voir avec Horizon Steel Frontiers, le jeu massivement multijoueur confié à NCsoft. Ici, on parle d’un projet interne, en gestation depuis longtemps chez Guerrilla, pensé comme une extension parallèle de la franchise. Le studio espère manifestement réussir là où d’autres ont échoué, Naughty Dog en tête avec l’abandon de The Last of Us Online.









Développé simultanément sur PS5 et PC, Horizon Hunters Gathering surprend d’abord par sa direction artistique plus stylisée et cartoon, qui tranche nettement avec le réalisme habituel de la série. Ce choix n’est sans doute pas anodin : il permet de mieux distinguer ce spin-off des épisodes principaux, mais aussi de se rapproche du style visuel d'un Fortnite ou d'un Overwatch, deux jeux multi qui cartonnent. Mais ce Horizon Hunters Gathering se présente comme un jeu d’action en coop à deux ou trois joueurs, avec une progression teintée de rogue-like, où chaque chasseur dispose de ses propres armes, compétences et d’une identité bien marquée. Aloy est absente, et ce n’est clairement pas un hasard : Guerrilla veut raconter d’autres histoires, avec d’autres visages.









Autre point important, surtout pour le public PlayStation, c’est la présence d’une véritable campagne narrative, jouable aussi bien en solo qu’en coopération. Guerrilla insiste sur le fait que cette campagne est pleinement canon, intégrée à l’univers Horizon, et qu’elle évoluera dans le temps. Ce n’est donc pas seulement un enchaînement de missions, mais une tentative de conserver ce qui fait la force de la franchise, à savoir le lore, les mystères et la découverte progressive du monde ravagé par les machines, même dans un cadre multijoueur. Mais pour l’instant, le studio a surtout mis en avant deux modes de jeu. Le premier se nomme Machine Incursion et propose des affrontements intenses contre des vagues de machines, avec une zone qui se resserre et un boss en point d’orgue, tandis que le mode Cauldron Descent adopte une structure plus longue et méthodique, proche du donjon coopératif à nettoyer étape par étape. Ces deux modes, accompagnés de trois chasseurs jouables, constitueront le cœur du premier test fermé, prévu à petite échelle fin février. L’accès se fera d'ailleurs via le programme bêta de PlayStation, sur PS5 comme sur PC.









Entre les missions, les joueurs pourront passer du temps au Refuge des Chasseurs, un hub central servant à la fois de lieu social et de base d’opérations, avec boutiques, améliorations d’équipement et préparation des prochaines chasses. Côté technique et services, Guerrilla coche les cases attendues que sont les cross-play et la cross-progression entre PS5 et PC, moteur Decima toujours aux commandes, et, a priori, un modèle économique classique plutôt qu’un free-to-play, l’abonnement PlayStation Plus semblant requis. Aucune date de sortie n’a encore été annoncée, et Guerrilla préfère clairement avancer avec prudence, car le studio veut s’appuyer sur les retours des joueurs pour ajuster l’équilibrage, la structure et le contenu du jeu. Reste à voir si Horizon Hunters Gathering parviendra à trouver son public et à ne pas finir comme un certain Concord...















