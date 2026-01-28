JeuxActuJeuxActu.com

Project Zero 2 Crimson Butterfly REMAKE : un nouveau trailer pour nous filer les chocottes

KOEI Tecmo et le studio Team NINJA reviennent nous donner des nouvelles de leur Project Zero 2 Crimson Butterfly Remake, connu sous le nom de Fatal Frame 2 Remake aux Etats-Unis avec des infos et un nouveau trailer 'overview'. Première chose à savoir, c'est qu'une démo jouable est prévue pour le 5 mars 2026, sur PS5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S et PC via Steam, comme ça, pas de jaloux. L’annonce s’accompagne d’un nouveau trailer, porté par la voix toujours aussi envoûtante de Tsuki Amano, mais aussi d’une surprise assez inattendue : une collaboration avec Silent Hill f. Oui, absolument.


Dans ce remake, on retrouvera bien sûr Mio et Mayu, perdues dans le village fantôme de Minakami, confrontées à des esprits vengeurs à l’aide de la mythique Camera Obscura. Mais cette fois, l’expérience s’enrichit sérieusement avec de nouveaux lieux à explorer, des histoires secondaires inédites, des mécaniques retravaillées et même une fin alternative pour celles et ceux qui veulent creuser l’univers jusqu’au bout. On sait désormais que le village de Minakami va gagner en ampleur avec plusieurs ajouts marquants, commel’Umbral Mound, un tertre funéraire sinistre caché dans une bambouseraie, ou encore la salle aux chandelles du temple Eikado, dominée par des statues jumelles liées par des cordons sacrés. Autre nouveauté intéressante : les Broken Spirit Stones, qui permettent d’accéder à des side stories inédites. Il s'agit de fragments narratifs qui approfondissent vraiment le passé des personnages et les tragédies du village, ce qui devrait rendre l'histoire plus consistante.

 

Côté gameplay, les affrontements vont également gagner en intensité, notamment chez les wraiths, qui ne se contentent plus de flotter mollement, mais déploient désormais des ailes spectrales, seront capable régénérer leur santé et deviendront beaucoup plus agressifs. Pour équilibrer tout ça, la Camera Obscura va évoluer avec de nouveaux outils, comme des Prayer Beads pour améliorer la gestion du focus, des Reversion Beads pour réinitialiser ses améliorations et tester d’autres builds, et des Special Shots, dépendants des filtres équipés, pour offrir de vraies options tactiques en combat. Sinon, petit ajout inattendu mais plutôt bienvenu : le Photo Mode, avec ses outils pour immortaliser chaque moment de façon personnalisée. 

La sortie de Project Zero 2 Crimson Butterfly REMAKE est prévue pour le 25 mars 2026.

le mercredi 28 janvier 2026
