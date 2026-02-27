JeuxActuJeuxActu.com

He-Man and the Masters of the Universe : le jeu Musclor tient sa date de sortie, nouveau trailer

He-Man and the Masters of the Universe : le jeu Musclor tient sa date de sortie, nouveau trailer

Après plusieurs mois d’attente, Mattel et Limited Run Games ont confirmé la sortie de He-Man and the Masters of the Universe Dragon Pearl of Destruction, prévue le 28 avril 2026 sur consoles et PC. Une date loin d'être anodine puisqu'elle coïncide avec le Masters of the Universe Day, un événement de fans dont on ne connaissait même pas l'existence. Mais qu'importe, c'est à cette date que le jeu arrivera à la vente, soit quelques semaines avant l'arrivée du film au cinéma. Développé par Bitmap Bureau, le jeu adopte la forme d’un beat’em up 2D à défilement horizontal, jouable seul ou en coopération locale, dans l’esprit des classiques d’arcade, avec une esthétique pixel art détaillée inspirée du dessin animé des années 80 et une douzaine de niveaux traversant les lieux emblématiques d’Eternia. Musclor, Teela et le Maître d'Armes (Duncan) composeront le roster de départ, chacun avec son style de combat, tandis que She-Ra sera déverrouillable lors d’une nouvelle partie. Il faut être honnête, le jeu donne envie.



He-Man and the Masters of the Universe : Dragon Pearl of Destruction

He-Man and the Masters of the Universe : Dragon Pearl of Destruction

He-Man and the Masters of the Universe : Dragon Pearl of Destruction

He-Man and the Masters of the Universe : Dragon Pearl of Destruction

He-Man and the Masters of the Universe : Dragon Pearl of Destruction


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 27 février 2026
18:30


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Musclor arrive dans un jeu rétro-arcade à la Golden Axe, les images sont magnifiques L'Opening Night Live de la gamescom aura été pleine de surprises, comme l'annonce d'un jeu Musclor, baptisé He-Man and the Masters of the Universe Dragon Pearl of Destruction (oui, c'est trop long) et prévu sur PC et consoles. 19/08/2025, 21:28



He-Man and the Masters of the Universe : Dragon Pearl of Destruction

Jeu : Action
Editeur : Limited Run Games
Développeur : Bitmap Bureau
28 Avr 2026
28 Avr 2026
28 Avr 2026
28 Avr 2026
28 Avr 2026
28 Avr 2026

à ne pas manquer
voir la vidéo J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan) voir la vidéo
J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan)

Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres Trailers