He-Man and the Masters of the Universe : le jeu Musclor tient sa date de sortie, nouveau trailer

Après plusieurs mois d'attente, Mattel et Limited Run Games ont confirmé la sortie de He-Man and the Masters of the Universe Dragon Pearl of Destruction, prévue le 28 avril 2026 sur consoles et PC. Une date loin d'être anodine puisqu'elle coïncide avec le Masters of the Universe Day, un événement de fans dont on ne connaissait même pas l'existence. Mais qu'importe, c'est à cette date que le jeu arrivera à la vente, soit quelques semaines avant l'arrivée du film au cinéma. Développé par Bitmap Bureau, le jeu adopte la forme d'un beat'em up 2D à défilement horizontal, jouable seul ou en coopération locale, dans l'esprit des classiques d'arcade, avec une esthétique pixel art détaillée inspirée du dessin animé des années 80 et une douzaine de niveaux traversant les lieux emblématiques d'Eternia. Musclor, Teela et le Maître d'Armes (Duncan) composeront le roster de départ, chacun avec son style de combat, tandis que She-Ra sera déverrouillable lors d'une nouvelle partie. Il faut être honnête, le jeu donne envie.
























