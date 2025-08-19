Musclor arrive dans un jeu rétro-arcade à la Golden Axe, les images sont magnifiques

L'Opening Night Live de la gamescom aura été pleine de surprises, comme l'annonce d'un jeu vidéo Musclor, baptisé He-Man and the Masters of the Universe : Dragon Pearl of Destruction (oui, c'est trop long) et prévu sur PC et l'ensemble des consoles du marché. Il s'agira d'un jeu d'arcade rétro façon Golden Axe développé par Bitmap Bureau (déjà aux commandes du très attendu Terminator 2D No Fate prévu en octobre) et édité par Limited Run Games qui a aussi prévu une version physique bien évidemment. Au programme, on nous annonce 12 niveaux « bourrés d’action » où He-Man, Teela, Man-At-Arms et compagnie se bastonnent contre Skeletor et Evil-Lyn pour empêcher un énième rituel apocalyptique. Même Gringer, le tige de combat sera de la partie.





Visuellement, c'est magnifique, puisque le jeu sent bon la réalisation des jeux des annes 80, avec de bons gros pixels, des couleurs criardes et des poses héroïques qui sentent la sueur et la testostérone. De quoi chatouiller la fibre nostalgique des quarantenaires qui hurlaient « Par le pouvoir du Crâne Ancestral ! » en agitant une épée en plastique dans leur chambre d’enfant. Mattel ne s’en cache pas : ce jeu est une lettre d’amour à la génération Club Dorothée, mais aussi une tentative d’attirer de nouveaux joueurs en emballant le tout dans un gameplay « moderne et nerveux ». Pas de date de sortie annoncée, mais un trailer et des images qui font déjà rêver.































