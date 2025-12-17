The Rogue Prince of Persia : il est enfin dispo sur Switch 1 et 2, un trailer de lancement

Lancé en accès anticipé en mai 2024, The Rogue Prince of Persia est arrivé dans sa forme finale le 20 août 2025, mais uniquement sur PC, PS5 et Xbox Series, les joueurs Nintendo étant laissés sur le bas-côté. Mais Ubisoft et surtout le studio Evil Empire a bossé des mois durant pour que le jeu soit aussi disponible sur Nintendo Switch 1 et 2. Ubisoft précise d'ailleurs que ces versions ont été pensées optimisées pour le jeu portable, en tirant pleinement parti du format hybride, tant par son rythme que par sa structure fondée sur des sessions courtes mais denses. Pour le reste, c'est exactement la même chose que les autres éditions, et du coup, voici le trailer de lancement.





