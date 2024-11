The Rogue Prince of Persia : changement de design pour le 2è Chapitre dispo, le perso n'est plus violet

Sorti en mai de cette année 2024, The Rogue Prince of Persia vient de bénéficier de sa plus grosse mise à jour, répondant au nom de "Deuxième Chapitre", et qui apporte énormément de changements. Le premier, et pas des moindres, c'est l'introduction d'une nouvelle direction artistique, avec une palette de couleur modifiée, et surtout un Prince qui passe du violet à une couleur de peau naturelle. Il faut dire que ce fut l'un des aspects qui a le plus rebuté les joueurs lorsque le jeu est sorti au printemps dernier. Cela dit, pour les joueurs nostalgiques, Ubisoft a prévu le coup et annonce que le Prince violet devient une skin qui sera disponible dans une prochaine mise à jours.En plus de ces changements de design, ce Chapitre 2 introduit de nouveaux biomes, comme les Mines et le Quartier des Artisans, avec bien sûr des boss supplémentaires et un nouvel arc narratif à parcourir. Ubisoft a aussi apporté des améliorations à l’Acte 1 via la présence de nouveaux ennemis, un rééquilibrage de la difficulté, des emplacements de sauvegarde en plus, une collecte automatique de l’or et des cendres d’âmes et bien d’autres encore choses. Du coup, pour résumer, avec la mise à jour « Le Deuxième Chapitre », The Rogue Prince of Persia dispose de 9 biomes différents, 20 armes principales, 6 outils puissants, 4 combats de boss, 24 challenges secondaires ainsi que 50 Médaillons pour des combinaisons infinies adaptées à tous les styles de jeu. Pas mal, non ?