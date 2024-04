The Rogue Prince of Persia : par les créateurs de Dead Cells, avec un Prince à la couleur de peau violette

C'est à l'occasion de la conférence Triple-I Initiative que Ubisoft a annoncé l'arrivée d'un nouveau jeu Prince of Persia, trois mois seulement après le non moins réussi Prince of Persia The Lost Crown. Mais là où c'est surprenant, c'est que l'éditeur français a demandé au studio Evil Empire, les créateurs de Dead Cells, de s'en occuper. Résultat, un Rogue-lite en 2D façon action-plateforme va voir le jour très bientôt, puisqu'il a été annoncé pour le 14 mai 2024 sur Steam en accès anticipé. On va donc retrouver tout le savoir-faire du studio en matière de jeu d'action-plateforme en 2D, le tout couplé avec l'ambiance du Prince de Perse et donc de ses capacités emblématiques, comme le wall-run par exemple. On apprend que les niveaux seront générés de manière procédurale, une pratique qui semble se multiplier dans le jeu vidéo depuis quelques années.

Pour autant, Ubisoft nous promet des décors dépaysant, faisant évidemment référence à la Perse, de l’Aqueduc à la Grande Académie en passant par les Jardins Sauvages, sachant que les ennemis du Prince seront aussi divers que variés, qu'il s'agisse des Huns ou des créatures plus mystiques. Quant à l'histoire, elle se déroulera dans une restitution fictive de Ctésiphon, la capitale de l'Empire Perse. La ville fait face à l’invasion de l’armée des Huns, composée de soldats possédés et dirigée par le malveillant chef Hun, Nogai. Les joueurs incarneront le Prince, qui se verra offrir un Bola mystique, lui permettant de ressusciter à chaque fois qu’il décèdera. Cet artefact magique le poussera à prendre de grands risques pour améliorer ses compétences d’acrobatie et de combats, le transformant en un incroyable guerrier. Les joueurs devront aider le Prince à explorer les différents biomes, maitriser de nouvelles armes, équiper de nouveaux bijoux, améliorer ses équipements à l’Oasis et regrouper ses alliés pour sauver la ville de la destruction.







Le Prince disposer de plusieurs types d'armes, afin de varier les plaisirs et on passera des dagues jumelles aux lances, en passant par des épées lourdes mais aussi des haches. Des armes secondaires sont également prévues, telles que des boucliers, des arcs, des grappins et bien plus encore ! Bien sûr, il sera possible de combiner les actions du Prince pour réaliser des combos aussi stylés que dévastateurs, d'autant que ce Prince-là est capable de donner des coups de pied, mais aussi des coups de poing. Ubisoft précise autrement que la bande-son du jeu a été composée par ASADI, un producteur de musique électronique et artiste d’origine américaine et persane. On est raccord.