Pokémon fête ses 30 ans avec une pub XXL pleine de stars comme Lady Gaga, Trevor Noah et Charles Leclerc

Pour célébrer ses 30 ans d'existence, Pokémon a choisi de frapper fort, avec une publicité diffusée pendant le Superbowl, et réunissant des célébrités comme Lady Gaga, Trevor Noah, Jisoo, Lamine Yamal, Maitreyi Ramakrishnan, Young Miko et même Charles Leclerc. Tous ont été invités à partager leur Pokémon préféré, et rien d'autre. Pas de nouvelle génération de Pokémon annoncée, ni de détails sur de prochains jeux, le spot se concentre sur un message simple et festif, mais avec un budget colossal, puisqu'on sait qu'une minute de publicité diffusée pendant le Superbowl coûte au moins 16 millions de dollars, sans compter les cachets des stars. À titre de comparaison, le dernier jeu de la saga, Légendes Pokémon Z-A, n’a coûté que 13 millions à produire... De quoi grincer des dents.







Cette opération marque toutefois le début officiel des célébrations pour les 30 ans de la licence, avec en plus la sous-franchise Pokémon Go qui fête ses 10 ans cette année aussi et qui propose de son côté des événements spéciaux, comme la « Journée Radieuse » et la « Soirée Électrisante », ainsi qu’une nouvelle fonction photo pour immortaliser votre Pokémon favori à vos côtés. Reste une question : quel est votre Pokémon préféré ? Après tout, c’est bien pour ça que Pokémon rassemble des millions de fans depuis trois décennies.



